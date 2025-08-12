जलसा के बाहर अमिताभ बच्चन को मिलकर फैंस नहीं थे उत्साहित, बिग बी ने बताया ऐसा क्यों हुआ

अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग के जरिए बताया कि रविवार को जब फैंस से मिलने वह घर के बाहर आए तो उन्हें फैंस के चेहरे पर वैसी एक्साइटमेंट नहीं दिखी जैसे हमेशा दिखती थी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है।

अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर सालों से रविवार को फैंस आते हैं और उनकी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। बिग बी भी हर रविवार को फैंस की फोटोज भी शेयर करते हैं। अब बिग बी ने हालांकि एक पोस्ट करके बताया कि उन्हें लगता है कि उनके फैंस थोड़े उदास थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगा और इसका समाधान भी उन्होंने बताया।

क्या बोले बिग बी बिग बी ने लिखा, 'हर दिन एक याद और वो याद पूरे दिन बनी रहती है। चाहे मैं ब्लॉग से जुड़ा हूं या नहीं और फिर अचानक पहली बात जिस पर आप ध्यान देते हैं, वो है राइटिंग। एक बार जब राइटिंग पूरी हो जाता है तो पूरा दिन चलता है।'

उन्होंने आगे लिखा, 'काम से बाद लौटने के बाद जब फैंस से रविवार को मिला, तो मुझे लगा कि वे थोड़े शांत थे, कुछ समर्पित लोगों को छोड़कर। हो सकता है कि समय में देरी की वजह हो या शाम में ज्यादा अंधेरा हो गया हो। लेकिन ये मौसम है।'

बिग बी ने बताया समाधान बिग बी ने फिर समाधान बताते हुए लिखा, 'देखना होगा कि अगर गेट थोड़े जल्दी खुल जाएं ताकि फैंस को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े।'

बता दें कि पिछले 40 साल से बिग बी फैंस से हर रविवार को अपने घर से मिलते हैं। कुछ दिनों पहले बिग बी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि वह जब भी फैंस से मिलते हैं तो अपने जूते उतारकर मिलते हैं। वह यह सब फैंस की रिस्पेक्ट के लिए करते हैं।