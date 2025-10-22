Hindustan Hindi News
अमिताभ बच्चन के घर चली आ रही थी यह अजीब प्रथा, तेजी बच्चन की शादी में इस तरह हुई खत्म

संक्षेप: अमिताभ बच्चन के परिवार में एक ऐसी प्रथा चली आ रही थी जिसे अगर जया बच्चन को निभाना पड़ता तो शायद बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती। लेकिन अमिताभ के पिता की वजह से उस प्रथा को खत्म कर दिया गया था।

Wed, 22 Oct 2025 10:21 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Bollywood Kissa: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार की लीगेसी बहुत पुरानी है। बच्चन परिवार अपनी परंपराओं और उस अनुशासन के लिए जाना जाता है जिसके चलते हर सदस्य का इंडस्ट्री में अलग ही रुतबा है। लेकिन क्या आप इस परिवार की उस रस्म के बारे में जानते हैं जिसमें सास अपनी नई बहू के पांव छुआ करती थी और उनके बीच एक अजीब सा वादा किया जाता था। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की दूसरी शादी के वक्त यह रस्म उन्होंने खत्म करवा दी थी।

बच्चन परिवार में होती थी यह रिवाज

अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन तक की शादी को बड़ी बारीकी से कवर करने वाले एक जर्नलिस्ट ने अपने एक पॉडकास्ट ने बताया था कि बच्चन परिवार में एक रस्म हुआ करती थी। जब बहू घर आती थी तो सास उसके पांव छुआ करती थी। उन्होंने बताया, "इनके यहां एक रस्म चली आ रही थी, कि जब बहू घर में आती है तो सास बहू का पैर छूती है। वो अपनी बहू से कहती है- तुम डोली चढ़कर आई हो, मेरे घर बहू नहीं बेटी बनकर आई हो। जिसके जवाब में बहू को कहना होता था- डोली चढ़कर आई हूं अर्थी चढ़कर जाऊंगी।"

इस तरह खत्म हुई यह अजीब प्रथा

यह परंपरा अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने खत्म करवाई। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा से उनकी शादी 1926 में हुई थी और 1936 में उनका निधन हो गया। फिर 1941 में हरिवंश राय बच्चन की शादी तेजी बच्चन से हुई थी। तेजी बच्चन के साथ शादी के वक्त हरिवंश राय बच्चन ने इस रस्म में दखल दिया और कहा कि तेजी यह नहीं कहेगी। हरिवंश राय बच्चन ने खुद यह बात बताई थी कि मेरी पहली पत्नी डोली चढ़कर आई और अर्थी चढ़कर गई, लेकिन तेजी यह लाइन नहीं बोलेगी।

जया बच्चन को छूने पड़ते बहू के पांव

वहां से यह परंपरा खत्म हुई। अगर हरिवंश राय बच्चन ने उस वक्त दखल नहीं दिया होता तो यह रिवाज शायद आज भी बच्चन परिवार में चली आ रही होती और इसकी वजह से जया बच्चन को अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के पांव छूने पड़ते।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
