अमिताभ बच्चन ने खुद बताई कैसी है तबीयत, बोले- हाथ से लिखा नहीं जा रहा, दिवाली की दी बधाई
अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर हाल में खबर सामने आई थी। बाब एक्टर ने खुद अपने सेहत की जानकारी दे दी है। एक्टर ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा कि वो हाथ से लिख नहीं पा रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन 84 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। हाल में खबर सामने आई थी कि एक्टर की तबीयत बिगड़ने के बाद टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग से ब्रेक लिया गया है। अब दिवाली के मौके पर एक्टर ने खुद अपनी सेहत की जानकारी दे दी है। एक्टर ने त्योहार की बधाई देने के साथ बताया है कि अब उन्हें लिखने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने अपने फैंस को दिवाली की बधाई भेजी है।
अमिताभ बच्चन को लिखने में होने लगी है दिक्कत
अमिताभ बच्चन ने सबको दिवाली की बधाई देते हुए लिखा है कि आज चतुर्दशी की शुभकामनाएं। एक्टर ने बताया कि उन्हें इस मौके पर फैंस की तरफ से बधाई और गिफ्ट लगातार मिल रहे हैं। इतने गिफ्ट हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाती है और अगर इन गिफ्ट्स को सही तरह से नहीं रखा जाए तो उसका अपमान होता है। इसलिए आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। उन्होंने लिखा कि वो सभी को अपने हाथ से लेटर लिखकर शुक्रिया कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें हाथ से लिखने में दिक्कतें आ रही हैं। एक्टर ने इसके लिए बधाई और गिफ्ट भेजने वाले फैंस से माफी मांगी है।
अमिताभ ने कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए
आगे एक्टर ने लिखा, ‘लेकिन कोई क्या कर सकता है? हालात ऐसे बन गए हैं कि माफी मांगना आसान लगता है। इंसान को माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर, माफी मांगने में कोई बुराई तो नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान माफी मानने से इनकार कर दे, या फिर वह बात को समझकर माफी स्वीकार कर ले। अगर वह बात को समझकर माफी स्वीकार कर लेता है, तो मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसका मन परेशान ही रहेगा।’
हर रविवार को फैंस को देते हैं दर्शन
बता दें, हाल में खबर सामने आई थी कि एक्टर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए टीवी शो की शूटिंग रोक दी गई है। अब एक्टर कब वापस शूटिंग के लिए लौटेंगे इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने फैंस को दर्शन देने के लिए अपने बंगले से बाहर निकलते हैं। आज भी रविवार है और ददिवाली भी। ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी एक्टर अपने फैंस से मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ समय से अमिताभ बच्चन और उनके बंगले को टारगेट करने का ईमेल और धमकी मिल रही है। ऐसे में एक्टर खुद को सिक्योरिटी और शील्ड के साथ बाहर आते हैं। कुछ देर फैंस का अभिवादन करते हैं और चले जाते हैं। आज भी रविवार दर्शन होने की उम्मीद जताई गई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी