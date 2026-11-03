84 साल के अमिताभ बच्चन को नींद आने में हो रही है दिक्कत, सोने से पहले करते हैं ये काम
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने नींद लाने के लिए इंटरनेट पर बताए कई तरीकों को फॉलो किया था। उन्हें नींद आने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक्टर 84 साल की उम्र में खुद को एक्टिव रखे हुए हैं।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन 84 साल के हो गए हैं। और इस उम्र में एक्टर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक्टर ने पहले भी कई बार बताया है कि अब उनका शरीर पहले से धीमी गति में काम करता है। आराम और ठहरने का मन करता है। लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाते काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं। अब एक्टर ने बताया है कि उन्हें नींद आने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने फिर से जिम शुरू किया है। उनका दिमाग उन्हें बार-बार फिट रहने और एक्स्सरसाइज करते रहने के लिए कहता है। लेकिन उनका शरीर की गति धीमी हो रही है।
अमिताभ बच्चन का मॉर्निंग रुटीन
अमिताभ ने अपना एक नया ब्लॉग शेयर किया है। इस ब्लॉग में एक्टर ने अपने मॉर्निंग रुटीन के बारे में बात की है। एक्टर ने लिखा, ‘ ये ब्लॉग लिखते समय भी फॉन्ट साइज के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताएं। मैंने गूगल पर भी सर्च किया था लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया। आज जल्दी उठ गया, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये ब्लॉग कल रात में ही लिख लेना चाहिए था। जल्दी उठ गया और उम्मीद है कि दोबारा से नींद ले पाऊं।’
अमिताभ बच्चन को नहीं आती नींद
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में आगे बताया कि अब उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे में उन्होंने इंटरनेट पर नींद आने के कई तरीके देखे और उन्हें फॉलो किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आगे एक्टर ने नींद आने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि सोने से पहले चादर या कंबल के अंदर घुसें, और बच्चों की तरह सिकुड़ जाएं जैसे जिस पॉजिशन में बच्चा दुनिया में आता है। एक्टर ने कहा इसके बाद नींद के साथ खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं। आगे अमिताभ ने बताया कि उनका जिम में वर्कआउट करना रुटीन में नहीं था, लेकिन अब वो वापसी कर रहे हैं। उन्होंने दिमाग कहता है कि जिम और वर्कआउट करें, लेकिन बॉडी कहती है कि रुक जाओ।
इस उम्र में भी एक्टिव हैं अमिताभ बच्चन
84 साल की उम्र में अमिताभ खुद को फिट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो खुद को काम में बिजी रखना चाहते हैं। खाली रहना उन्हें, कुछ नहीं करना उन्हें पसंद नहीं। इस उम्र में वो अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग के साथ कई घंटों तक टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ होस्ट कर रहे हैं। वहीं आने वाले समय में उन्हें फिल्म कल्कि के दूसरे पार्ट में देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी