अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा को डोनेट किए 11 लाख रुपये, भड़के लोग बोले- पंजाब के लिए मदद…

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में लालबागचा राजा के लिए 11 लाख रुपये डोनेट किए। बिग बी के इस काम पर जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ उन पर भड़के।

मुंबई के पॉपुलर गणपति पंडाल लालबागचा राजा में कई लोग वहां बप्पा के दर्शन करने जाते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने इस पंडाल के लिए 11 लाख रुपये डोनेट किए हैं। बिग बी खुद तो वहां जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की तरफ से ये डोनेशन भिजवाया है। लालबागचा राजा के ट्रस्टी ने इस बात को कन्फर्म किया है।

वीडियो हो रहा वायरल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुधीर सालवी जो लालबागचा राजा के सेकेट्री हैं, वह 11 लाख का चेक ले रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन के साइन भी हैं और पैपराजी के सामने पोज दे रहे हैं।

लोगों के रिएक्शन अब बिग बी के इस नेक काम की जहां सब तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ उन्हें पंजाब बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए बोल रहे हैं। एक ने लिखा कि पंजाब के लिए करते तो काफी खुशी होती। एक ने लिखा कि पंजाब की मदद के लिए भी आपको डोनेशन देना चाहिए। एक ने यह भी लिखा कि अगर बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करते या किसी गांव को गोद लेते तो सीधा पैसे गणपति बप्पा के पास ही जाते।

बता दें कि पंजाब में बाढ़ से सब परेशान हैं। वैसे कई बॉलीवुड स्टार्स और पंजाबी सेलेब्स ने उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। किसी ने डोनेशन दिया है, किसी ने कुछ गांव को गोद लिए हैं तो कोई खाना और पानी पहुंचा रहा है।