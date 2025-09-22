अमिताभ बच्चन ने जलसा के बाहर लोगों को बांटे हेलमेट और डांडिया स्टिक, बोले- यह मेरे लिए सीख है

अमिताभ बच्चन को देखने संडे को उनके घर जलसा के बाहर तगड़ी भीड़ जुटती है। वह अक्सर लोगों को कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं। इस बार उन्होंने अपने एक केबीसी कंटेस्टेंट से प्रभावित होकर लोगों को कुछ तोहफे दिए। उन्होंने ट्विटर पर एक मोंटाज शेयर किया जिसके साथ लिखा कि वह 'हेलमेट मैन' से सीख लेकर संडे फैन मीट में डांडिया स्टिक और हेलमेट बांट रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, 'हेलमेट मैन को केबीसी में बुलाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं... जो कि बाइक चलाने वालों को उनकी सेफ्टी के लिए अपनी तरफ से हेलमेट देते हैं। यह मेरे लिए एक सीख है... तो मैंने उनका अनुशरण किया और संडे फैन मीट में लोगों को डांडिया स्टिक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेलमेट दिए... हर दिन एक सीख है।'

हेलमेट मैन ने दिया जवाब

इस ट्वीट पर हेलमेट मैन का भी जवाब है। आपके शब्द और आशीर्वाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवॉर्ड हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पहली ही मुलाकात में मैं आपके दिल में सेफ्टी का बीज बोने में कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन सिर्फ दो दिनों में आपने पूरी दुनिया को मैसेज देकर इस छोटे से बीज को बड़े पेड़ में बदल दिया, इससे ये बॉन्ड कभी ना टूटने वाला बन गया। मैंने जो सड़क दुर्घटना मुक्त भारत का सपना देखा था, आपके गाइडेंस और प्रेरणा से अब बड़े मूवमेंट में बदलने को तैयार है। अमिताभ बच्चन ने इस बारे में अपने ब्लॉग में भी लिखा है। उन्होंने बताया कि लोगों को वो 2 हेलमेट भी दिए जो शो पर हेलमेट मैन (राघवेंद्र) ने अमिताभ बच्चन को दिए थे। डांडिया स्टिक्स 10 दिन डांडिया खेलने के लिए हैं।