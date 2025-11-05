Hindustan Hindi News
अमिताभ बच्चन ने मजबूरी में किया था यह काम, आज दुनिया भर के सुपरस्टार्स करते हैं कॉपी

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के दौरान कई ऐसी चीजें की हैं जिनकी वजह से उन्हें महानायक का टैग मिला है। आज आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं जिसके चलते अमिताभ बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 04:42 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन की साल 1984 में आई फिल्म 'शराबी' सुपरहिट रही थी। फिल्म से अमिताभ बच्चन का स्टाइल बच्चा-बच्चा कॉपी करने लगा। उनके डायलॉग से लेकर गानों तक सब कुछ हिट हो गया और अमिताभ बच्चन का जेब में हाथ रखकर बात करने वाला स्टाइल तो लोगों को बहुत पसंद आया। अमिताभ बच्चन का यह स्टाइल बॉलीवुड के मिमिक्री आर्टिस्ट से लेकर देश-दुनिया के तमाम लोगों ने कॉपी किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ का यह स्टाइल उनकी चॉइज नहीं, उनकी मजबूरी थी।

दीवाली पर हो गया था यह हादसा

अमिताभ बच्चन जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब एक ऐसा हादसा हो गया था जिसके चलते फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। दरअसल दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान अमिताभ बच्चन की बाईं हथेली बुरी तरह जल गई थी। फिल्म की शूटिंग रोकने के अलावा दूसरी चॉइज नहीं थी, क्योंकि ज्यादार सीन में अमिताभ बच्चन का हाथ नजर आना ही था। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उस स्थिति में नहीं थे कि फिल्म की शूटिंग रोकी जाए, ऐसे में मेकर्स ने सुझाव दिया कि अमिताभ बच्चन अपना बायां हाथ जेब में रखें।

अमिताभ ने मजबूरी में किया था यह काम

निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जो बात कही उसे अमिताभ बच्चन ने बिना किसी शिकायत माना और जेब में हाथ रखकर परफॉर्म करना शुरू किया। अमिताभ बच्चन ने इतने अंदाज में डायलॉग्स को परफॉर्म किया को लोगों को उनका जेब में हाथ रखना कोई बहाना नहीं बल्कि स्वैग लगने लगा। अमिताभ बच्चन लगभग पूरी फिल्म में अपना बायां हाथ जेब में रखे नजर आए। जिन सीन्स में उनका हाथ बाहर है, उनमें बमुश्किल ही उनके हाथ का वो हिस्सा नजर आता है जो पटाखे जलाने के दौरान जल गया गया।

वर्क फ्रंट पर आज भी हैं सुपर एक्टिव

अमिताभ बच्चन का यह स्टाइल सुपरहिट हो गया और जिस काम को उन्होंने मजबूरी में किया था वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। दुनिया भर में लोगों ने अमिताभ बच्चन के इस अंदाज को कॉपी किया। बता दें कि अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी दिन के 12-15 घंटे शूटिंग करते हैं।

