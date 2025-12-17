Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडamitabh bachchan did this in her sister in laws wedding, father in law was impressed
अमिताभ बच्चन ने अपनी साली की शादी में किया था ये काम, सुपरस्टार दामाद को ऐसे देख खुश हो गए थे ससुर

अमिताभ बच्चन ने अपनी साली की शादी में किया था ये काम, सुपरस्टार दामाद को ऐसे देख खुश हो गए थे ससुर

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन पत्नी जया के पिता ससुर तरुण कुमार भादुड़ी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। लेकिन अपनी साली की शादी में अमिताभ ने जो किया उससे ससुर बहुत प्रभावित थे।

Dec 17, 2025 02:50 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को इस सदी का महानायक बताया जाता है। एक्टर ने अपने पांच दशक से भी लंबे फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में दी, यादगार किरदार दिए। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ऐसा धमाका किया था कि आने वाली कई पीढ़ी उनकी बराबरी नहीं कर पाई। अमिताभ अपने काम को लेकर इतने गंभीर थे कि इतने सालों में कभी सेट पर देरी से नहीं पहुंचे, डायरेक्टर के हर इशारे पर काम करते। अपने स्टारडम का घमंड किसी को नहीं दिखाया। अमिताभ के बारे में ये बातें उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने बताई हैं। लेकिन अमिताभ असल जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही समय के पाबंद थे। उनके ससुर मशहूर पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी ने भी यही सब सालों पहले अपने एक लेख में बताया था।

अमिताभ ने साली की शादी में किया था ये काम

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तरुण कुमार भादुड़ी ने बताया था कि वो जब भी सोचते हैं कि अमित कैसे इंसान हैं तो वो हमेशा पाते थे कि स्टारडम से परे नियमों का पक्के व्यक्तित्व वाले हैं। समय के पाबंद और थोड़े इंट्रोवर्ट। अमिताभ के ससुर जी ने ये भी बताया था कि जब उनकी और छाया की शादी हुई तो वो इतने बड़े स्टार नहीं थे। शादी के रिसेप्शन में वो भोपाल गए थे। लेकिन जब 1979 में उनकी दूसरी बेटी की शादी लखनऊ में हुई तो अमिताभ अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन इसके बावजूद एक्टर ने शादी में मेहमानों को खूब एंटरटेन किया।

ये भी पढ़ें:बाबा मैं अमित बोल रहा हूं…अपने ससुर को ऐसे दी थी अमिताभ ने जया से शादी की खबर
ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म
jaya bachchan parents

सुपरस्टार दामाद से प्रभावित थे जया के पिता

तरुण कुमार भादुड़ी के मुताबिक जया बच्चन की बहन और अमिताभ ने अपनी साली की शादी में मेहमानों के लिए ढोलक बजाई, खैराती की तरह सभी मेहमानों का स्वागत किया। उनके लिए अपने हाथों से खाना परोसा। अमिताभ ने ये सब तब किया जब उनकी फिल्म डॉन धमाका कर चुकी थी। लोगों में उनका क्रेज था। उन्होंने अपने स्टारडम से परे ये सब अपने परिवार के लिए किया था। अमिताभ और उनके ससुर की बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थीं। लेकिन एक्टर ने अपने इन कामों से उन्हें प्रभावित किया था। हालांकि, उनकी एक झलक पाने के लिए लखनऊ में भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:जावेद अख्तर से अलग होकर सलीम खान ने लिखी इन फ्लॉप फिल्मों की कहानी
ये भी पढ़ें:सपोर्टिंग किरदार के लिए भी विनोद खन्ना ने ली थी लीड हीरो अमिताभ जितनी फीस
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।