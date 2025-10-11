अमिताभ बच्चन ने फ्री में की थी ये मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, 30 करोड़ था बजट

साल 2021 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। फिल्म का बजट 30 करोड़ के करीब था। हालांकि, इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने कोई फीस नहीं ली थी।

साल 2021 में अमिताभ बच्चन की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ इमरान हाशमी भी नजर आए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने काम करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली थी। यहां तक कि शूटिंग के लिए विदेश जाने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने पैसे खर्च किए थे।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है चेहरे। फिल्म को रूमी जाफरी ने डायरेक्ट की थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी।

अमिताभ ने नहीं ली थी कोई फीस रूमी जाफरी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं थी। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने माइनस 17 डिग्री में शूट किया था। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने देश-विदेश में 30-35 दिन शूटिंग की थी।

पार्टनरशिप में डाला गया अमिताभ का नाम इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए थे। फिल्म के शूट के लिए जब अमिताभ बच्चन को पोलैंड जाना था तब उन्होंने फ्लाइट और होटल तक में ठहरने का अपना खर्च उन्होंने खुद दिया था। अमिताभ ने जब फिल्म के लिए इतना किया तो फिल्म के प्रोड्यूसर आनंदभाई पंडित ने उनसे कहा कि अगर आप फीस नहीं ले रहे हैं और खुद से खर्चा भी कर रहे हैं तो आपको फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा लेना पड़ेगा। इस तरह अमिताभ का नाम पार्टनरशिप में डाला गया था।