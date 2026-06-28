कल्ट क्लासिक फिल्म शोले ने जीता था सिर्फ एक अवॉर्ड, इस एक्टर के आगे नहीं चली जय-वीरू की एक्टिंग
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म नेउस जमाने में सिर्फ एक ही अवॉर्ड जीता था। उस साल 10 कैटेगरी में मिला था नॉमिनेशन, जीता सिर्फ एक अवॉर्ड।
1975 में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म का नाम था शोले। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी रामगढ़ की कहानी वाली शोले जिसमें नजर आने वाला विलेन गब्बर दुनिया भर में मशहूर हो गया। इसी साल कई और शानदार फिल्में रिलीज हुई, लेकिन शोले की कमाई ने सभी को पीछे छोड़ दिया। फिल्म के गाने और किरदारों की चर्चा हो रही थी। शोले पहले ही साल में क्लासिक फिल्म बन चुकी थी। ऐसे में उम्मीद थी कि 1976 के फिल्मफेयर में शोले का जलवा होगा। ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि इतनी बड़ी फिल्म ने 10 अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किए और जीता सिर्फ एक अवॉर्ड।
अवॉर्ड सेरेमनी में नहीं चला शोले का जादू
ये हैरानी वाली बात है कि उस साल की सबसे बड़ी फिल्म। इंडस्ट्री एक दो बड़े एक्टर्स लेकिन ये फिल्म अवॉर्ड नहीं जीत पाई। 1975 में रिलीज हुई फिल्मों के अवॉर्ड अगले साल 1976 में दिए गए थे। ये 23वां फिल्मफेयर अवॉर्ड होना था। उस साल संजीव कुमार समेत उस साल जय संतोषी मां, प्रतिज्ञा, आंधी, संयासी जैसी फिल्में भी लाइन में लगी थीं। लेकिन शोले तो अपना कमाल ऑडियंस पर चला चुकी थी।
शोले ने जीता सिर्फ एक अवॉर्ड
ऐसे में उम्मीद थी कि ये फिल्म कई कैटेगरी में अवॉर्ड अपने नाम करेगी। फिल्म को 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। लेकिन उस साल शोले को पछाड़ कर अमिताभ बच्चन की ही फिल्म दीवार बेस्ट फिल्म बनी। यश चोपड़ा ने फिल्म दीवार के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता, अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ते हुए फिल्म आंधी के लौए संजीव कुमार बने बेस्ट एक्टर, फिल्म जूली के लिए एक्ट्रेस लक्ष्मी ने अवॉर्ड जीता। गब्बर के लिए अमजद खान भी सपोर्टिंग रोल का अवॉर्ड हार गए। शशि कपूर ने ये अवॉर्ड अपनी फिल्म दीवार के लिए जीता था। शोले ने सिर्फ एक ही अवॉर्ड अपने नाम किया और वो था बेस्ट एडिटिंग का। हैरानी वाली बात है कि दुनिया भर में अपने किरदारों, कहानी के लिए मशहूर फिल्म शोले ने उस साल अवॉर्ड नहीं जीते थे।
फिल्म ने की खूब कमाई
बता दें, डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शोले पहले तीन दिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी। ऐसे में उन्होंने विचार किया था कि अमिताभ बच्चन के किरदार को फिर से जीवित करके दिखाया जाएगा। लेकिन चौथे दिन फिल्म का जादू चल गया। इस फिल्म देश दुनिया में खूब कमाई की।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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