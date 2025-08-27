मिस्टर इंडिया के दुकान वाले ‘लाला’ यूनुस का अंत था दर्दनाक, अंगों ने काम करना कर दिया था बंद

बॉलीवुड एक्टर यूनुस परवेज को कई फिल्मों में देखा गया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में एक्टर ने रहीम चाचा का किरदार निभाया था। लेकिन यूनुस का अंत बेहद बुरा था। आखिरी वक्त में अंगों ने काम करना कर दिया था बंद।

हिंदी फिल्मों में ऐसे कई सपोर्टिंग एक्टर्स हुए जिन्हें स्क्रीन पर देखा गया लेकिन असल जिंदगी में उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक एक्टर रहे यूनुस परवेज। एक्टिंग में इतने माहिर की छोटे रोल में भी जान डाल देते थे। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर को राशन देने से मना करने वाले यूनुस ही थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में रहीम चाचा का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में शानदार किरदार निभाए। लेकिन इनका अंत अच्छा नहीं हुआ।

अधिकारी के परिवार से थे यूनुस 3 सितंबर 1934 को जन्में यूनुस अच्छे पढ़े-लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता पुलिस में बड़े अधिकारी के पद पर थे। यूनुस अपने समय के सबसे पढ़े-लिखे माने जाते थे। कॉलेज में छात्रों को साहित्य पढ़ाते, कभी हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का पाठ होता था तो कभी फिराक गोरखपुरी के बारे में चर्चा करते। लेकिन एक्टिंग का शौक ऐसा चढ़ा की सब छोड़कर मुंबई जा पहुंचे।

ऐसे मिला फिल्मों में काम यूनुस को उस समय के बड़े एक्टर्स में से एक बलराज साहनी की मदद मिली और फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाकर स्क्रीन नजर आने लगे। एक्टर को पहचान मिली 1968 में आई फिल्म ‘हसीना मान जाएगी’ से। इसके बाद एक्टर को कई शानदार फिल्मों में देखा गया। इन फिल्मों के नाम थे, ‘उपहार’, ‘जंजीर’, ‘त्रिशूल’, ‘हेराफेरी’, ‘मिस्टर’, ‘नटवरलाल’, ‘गोलमाल’, ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘शान’ ‘दोस्ताना’ ‘कालिया’ ‘लावारि’स ‘अंगूर’, ‘मिस्टर इंडिया’। लेकिन यूनुस को सबसे ज्यादा पहचान दीवार में उनके किरदार रहीम चाचा के लिए मिली।