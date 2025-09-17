Amitabh Bachchan Deewar Movie Kissa Peter Fight Scene Fatique was Real सीन जिसके बाद कांपने लगे थे अमिताभ बच्चन के पांव, शूटिंग से पहले सेट पर किया था यह काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
सीन जिसके बाद कांपने लगे थे अमिताभ बच्चन के पांव, शूटिंग से पहले सेट पर किया था यह काम

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे थे इस फिल्म में एक्टिंग। असली थी इस सीन में बिग बी की थकान। शूटिंग से पहले किया था यह काम।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:22 PM
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की साल 1975 में आई फिल्म 'दीवार' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। सलीम-जावेद की लिखी कहानी और यश चोपड़ा का निर्देशन बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर गया कि इसके डायलॉग से लेकर सीन्स तक आज भी लोगों को याद हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें विजय पीटर और उसके गैंग की जमकर धुलाई करने के बाद दरवाजे से बाहर आता है।

सीन में असली थी अमिताभ की थकान

अमिताभ बच्चन ने इस सीन में गजब की एक्टिंग की थी। वह जिस तरह लड़खड़ाते हुए बाहर आए और फिर नल के नीचे अपना सिर लगा दिया वो काफी रियल था। आमतौर पर फिल्मों में जहां लड़ने के बाद हीरो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वहीं इस सीन में फाइट करने के बाद हीरो की थकान बहुत रियल थी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह थकान सिर्फ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वाकई यह सीन करने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद को इस हद तक थका लिया था कि उनके पांव कांपने लगे थे।

सीन से पहले सेट पर किया था यह काम

अमिताभ बच्चन ने यह सीन रियल बनाने के लिए शूटिंग से पहले डॉक के चारों तरफ 10 बार तेजी से दौड़ लगाई ताकि सांसें उखड़ सकें और माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान दिख सके। अमिताभ चाहते थे कि उनके हावभाव असली लगें। उन्हें एक्टिंग नहीं बल्कि इस सीन में फीलिंग दिखानी थी। उन्होंने सीन से पहले खुद को इस हद तक थका लिया कि उनके पांव कांपने लगे थे और फिर जब वो दरवाजा खोलकर लड़खड़ाते हुए किसी योद्धा की तरह बाहर आए तो इस सीन पर खूब तालियां पड़ीं।

आज भी सुपर एक्टिव हैं अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के महानायक अपनी हर फिल्म के सीन को आज भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उम्र में मामले में 80 का आंकड़ा पार कर चुके बिग बी अब भी 12-12 घंटे शूटिंग करते हैं और इसके लिए पूरी इंडस्ट्री उनकी फैन है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही कल्कि पार्ट-2 में भी नजर आने वाले हैं जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

