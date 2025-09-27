जिस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी सिर्फ 1 रुपए फीस, उसी ने बॉक्स आफिस पर मचाई थी तबाही, कमाए थे 90 करोड़

फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने 'मोहब्बतें' में अमिताभ बच्चन की फीस को लेकर खुलासा किया था। इंटरव्यू के दौरान जब निखिल से पूछा गया कि आज के दौर में और पुराने समय में वह क्या फर्क देखने को मिलता है।

हिंदी सिनेमा में रोमांस के जनक कहे जाने वाले यश चोपड़ा ने अपने करियर में हजारों फिल्में बनाई हैं। उनकी न जानें कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। यश चोपड़ा की 'मोहब्बतें' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में गिनी जाती है। इस फिल्म में यश ने एक दो नहीं बल्कि स्टार्स की लाइन लगा दी थी। 'मोहब्बतें' में अमिताभ बच्चन , शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। लेकिन ये बात कल लोग ही जानते हैं इस फिल्म के लिए अमिताभ ने यश चोपड़ा से कितनी फीस ली थी। उनकी फीस जानकार आपके लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल हेागा।

निखिल ने सुनाया दिलचस्प किस्सा दरअसल, 'रेडियो मिर्ची' संब बातचीत में फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने 'मोहब्बतें' में अमिताभ बच्चन की फीस को लेकर खुलासा किया था। इंटरव्यू के दौरान जब निखिल से पूछा गया कि आज के दौर में और पुराने समय में वह क्या फर्क देखने को मिलता है। इस पर निखिल ने कहा था कि पहले लोगों में बहुत ज्यादा सादगी थी। फिल्में रिश्तों की बुनियाद और उनकी ताकत के बल पर तैयार की जाती थी। लेकिन अभी चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इसी दौरान निखिली ने अमिताभ बच्चन और दिवंगत फिल्ममेकर यश चोपड़ा से जुड़ा एक खूबसूरत किस्सा सुनाते हुए अपनी बात को समझाने की कोशिश की थी।