फिल्म कुली में होनी थी अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत, बजना था ये इमोशनल गाना, इसलिए बदल दिया अंत
अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली में होनी थी उनके किरदार की मौत। बजाय जाना था ये इमोशनल गीत। लेकिन डायरेक्टर ने इसलिए बदल दिया फिल्म का ये एंडिंग सीन। आज भी रुला सकता है वो गाना।
1983 में अमिताभ बच्चन के करियर और जिंदगी की सबसे खास फिल्मकुली रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ ने एक कुली का किरदार निभाया था।फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान एक्टर को चोट लग गई थी और वो महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ के किरदार इकबाल खान इस फिल्म में उनकी मौत दिखाई जानी थी। इस सीन के लिए एक इमोशनल गाना भी तैयार था। एक ऐसा गाना जिसे सुनकर आज भी रो पड़ेंगे लोग। लेकिन इस वजह से फिल्म का एंड बदल दिया गया।
फिल्म में दिखाई जानी थी अमिताभ की मौत
फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट आई थी। जांच में पता चला कि शरीर के अंदर खून बह रहा है। एक्टर को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस दौरान देशभर में एक्टर की सलामती के लिए दुआ मांगी गई, यज्ञ हुए। बड़ी संख्या लोग हॉस्पिटल के बाहर प्रार्थना करते हुए बैठे रहते थे। इन प्रार्थनाओं का असर हुआ और अमिताभ बच्चन को डॉक्टर ने डेंजर से बाहर होने का एलान किया। सफल इलाज के बाद अमिताभ लोगों का शुक्रियादा करते हुए अपने घर पहुंचे और कई महीनों के इलाज के बाद शूटिंग सेट पर। अमिताभ को जब चोट नहीं लगी थी तब तक फिल्म कुली एक एंड वाले सीन में उनकी मौत दिखाई जानी थी।
मौत वाला सीन हटाया
अमरीश पुरी की गोली अमिताभ के किरदार इकबाल को छलनी कर देती है। और उनकी मौत पर एक गाना बजाया जाना था। सभी कुली उनकी अर्थी उठाते हुए वो गाना गाते हैं। वो गाना था ‘सारी दुनिया का बोज हम उठाते हैं’ का सैड वर्जन। गाने में अंतरा बजता है जो आज भी आपको रुला देगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने फिल्म से एक्टर की मौत वाला सीन हटा दिया।
इसलिए जिंदा दिखाया अमिताभ का किरदार
फिल्म कुली जब बनकर तैयार हुई तो उसमें वो इमोशनल गाना नहीं था और अमिताभ बच्चन की मौत के सीन को बदल दिया गया था, फिल्म के अंत में अमिताभ का किरदार मर जाता है और फिर डॉक्टर के चमत्कार से उसे फिर से जीवित दिखा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे असल में अमिताभ मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। अमिताभ का किरदार हॉस्पिटल की छत से सभी का धन्यवाद करता है। जिंदगी के इस असली सीन को फिल्म का हिस्सा बनाकर दिखा दिया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।