धनुष के फैन हैं अमिताभ बच्चन, बोले- मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था…
अमिताभ बच्चन ने खुद को साउथ एक्टर धनुष का फैन बताया। उन्होंने कहा कि धनुष को कोई भी रोल निभाने के लिए दो, वो उस रोल को बखूबी निभाते हैं।
अमिताभ बच्चन और साउथ एक्टर धनुष ने साल 2015 में आई फिल्म शमिताभ में साथ में काम किया था। अब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में धनुष की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो धनुष के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन ने धनुष को असाधारण आर्टिस्ट बताया।
अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया धनुष का फैन
कौन बनेगा करोड़पति 18 के एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे एक कंटेस्टेंट ने कहा कि वो धनुष के बड़े फैन हैं। इस बात पर अमिताभ बच्चन ने कहा, "आपने कहा कि आप धनुष के बड़े फैन हैं, और आपमें और मुझमें ये चीज कॉमन है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। सच कहूं तो वो एक असाधारण आर्टिस्ट हैं। उनसे कोई भी रोल परफॉर्म करने को कहो, वह पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं।"
धनुष के साथ शमिताभ में अमिताभ बच्चन ने किया था काम
अमिताभ बच्चन ने धनुष के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, "सच कहूं, वो एक असाधारण आर्टिस्ट हैं। उनसे कोई भी रोल करने को कहो, और वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। वो बहुत अच्छे डांसर हैं। शमिताभ में उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और काफी कुछ जानता भी था, लेकिन फिर मैं उनसे मिला, उनके साथ काम किया और उनका काम देखा। और सच कहूं तो, वे एक असाधारण कलाकार हैं।"
20 नवंबर को रिलीज हुई है धनुष की स्पाई थ्रिलर फिल्म
धनुष की बात करें तो वो 20 नवंबर को ही उनकी फिल्म ओम चैप्टर 1 रिलीज हुई है। फिल्म को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में धनुष के साथ साई पल्लवी नजर आई हैं। ओम एक पुलिस ऑपरेशन की कहानी जिसमें तस्करों के गैंग में एक जासूस को भेजा जाता है ताकि उनके सरगना को पकड़ा जा सके। फिल्म की कहानी लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह और उसको खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। धनुष के अलावा फिल्म में ममूटी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार नजर आए हैं।
अमिताभ और धनुष की फिल्म शमिताभ के बारे में
शमिताभ एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आर.बाल्की ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना