यहां ये शुरू हुआ 'बच्चन' सरनेम, अमिताभ के भाई ने बताया- 'पिता ने जाति-आधारित पहचान को....'

अजिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई हैं। अजिताभ उम्र में अमिताभ से 5 साल छोटे हैं। जहां अमिताभ बच्चन ने अपना करियर फिल्मों में बनाया, वहीं अजिताभ ने फिल्मी दुनिया और चकाचौंध से दूर बिजनेस की दुनिया में खूब नाम कमाया।

महानायक अमिताभ बच्चन ही नहीं उनकी फैमिली भी हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन न सिर्फ फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो कम ही एक्टिव रहते हैं। ऐसे में हाल ही में अजिताभ ने अपने एक इंटरव्यू में परिवार में सरनेम (बच्चन) को लेकर एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके नाम के आगे से "श्रीवास्तव" को "बच्चन" से बदल दिया था।

इस तरह "श्रीवास्तव" को "बच्चन" में बदला अमिताभ बच्चन के पिता और फेमस कवि हरिवंश राय बच्चन कायस्थ कम्यूनिटी से आते हैं। उन्होंने पहली बार साहित्यिक छद्म नाम के रूप में 'बच्चन' का इस्तेमाल किया था। बच्चन का मतलब हिंदी में 'बच्चे जैसा' और ये उपनाम उनकी मां ने दिया। हाल ही में अजिताभ ने आरजे सचिन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने बताया, 'उनकी मां ने ये उपनाम रखा था। वह उन्हें- बच्चनवा किधर है? कहकर बुलाती थीं और पिता जी (हरिवंश राय बच्चन) को ये अच्छा लगा और उन्होंने इसे अपने लेखन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।'

स्कूल में लिखवाया "बच्चन" सरनेम अजिताभ ने बताया, 'एक पेन नेम से शुरू हुआ यह नाम जल्द ही फैमिली आइडेंटिटी में बदल गया। जब अमिताभ बच्चन का स्कूल में दाखिला हुआ तब पिता ने अपने बेटे का सरनेम बच्चन लिखवाया और जाति से जुड़ा श्रीवास्तव सरनेम हटा दिया। इस पहल ने एक नई पारिवारिक विरासत की शुरुआत थी, जिसने जाति-आधारित पहचान को जानबूझकर नकार दिया।'