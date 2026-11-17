घर की पोती...आराध्या के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने ऐसे दी बधाई, बोले- भविष्य सुनहरा, भाग्यशाली…
अमिताभ बच्चन ने पोती आराध्या के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वाला ब्लॉग लिखा है। इसके साथ ही रविवार दर्शन के लिए भी फैंस का शुक्रियादा किया है। पढ़िए -
बच्चन परिवार की सबसे खास आराध्या बच्चन 15 साल की हो गई हैं। मम्मी ऐश्वर्या राय और पापा अभिषेक बच्चन ने बेटी का ये जन्मदिन खास तरह से सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर दादू अमिताभ बच्चन ने भी पोती के नाम पोस्ट शेयर किया है। उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए आभार जताया है और आगे के लिए पोती को शुभकामनाएं दी हैं। अमिताभ हर बड़े मौके पर ब्लॉग शेयर करते हैं। इस बार पोती के जन्मदिन पर भी उन्होंने अपने फैंस के साथ पोस्ट शेयर किया है।
अमिताभ बच्चन ने पोती आराध्या के जन्मदिन पर लिखा ये ब्लॉग
आराध्या बच्चन 16 नवंबर को 15 साल की हो गई हैं।इस मौके पर अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'घर की पोती का जन्म दिवस सुनेहरा और भाग्यशाली रहे। यही इश्वर से प्रार्थना है।' इसके आगे एक्टर ने रविवार दर्शन के बारे में भी लिखा। उन्होंने कहा कि रविवार को जो मुझे प्यार मिलता है वो भुलाया नहीं जा सकता। दिल से सभी की प्रार्थनाओं, आशीर्वाद का शुक्रिया।
बेटी के साथ नजर आती हैं ऐश्वर्या
ऐश्वर्या राय अक्सर बेटी आराध्या के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लेकिन इस बार बेटी के जन्मदिन पर उन्होंने पोस्ट शेयर नहीं किया। कुछ समय पहले अभिषेक ने बताया था कि ऐश्वर्या ने उनकी बेटी आराध्या को अच्छी परवरिश दी है। आराध्या इस उम्र में भी सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हैं। फोन भी नहीं इस्तेमाल करती। अक्सर परिवार और अपने कजिन के साथ ही नजर आती हैं। ऐश्वर्या अपने हर इवेंट पर बेटी को साथ ही रखती हैं। उनके कई बार कान फिल्म फेस्टिवल में साथ देखा गया है। ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या को बहुत छोटी उम्र से ही दुनिया का एक्सपोजर दिया है। इसके साथ ही स्कूल की पढ़ाई से लेकर उनकी हर एक्टिविटी का ऐश्वर्या ध्यान रखती हैं।
ऐश्वर्या ने बेटी की परवरिश के लिए फिल्मों से बनाई दूरी?
ऐश्वर्या ने साल 2011 में बेटी के जन्म के साथ फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि फिल्मों से दूर होने के पीछे बेटी की परवरिश और उसे बढ़ा होता हुआ देखना था। पिछले 15 सालों से ऐश्वर्या बेटी को अच्छी शिक्षा देने में लगी हुई हैं। उन्हें एक अच्छी मां के रूप में देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जिन्हें लेकर ऐश्वर्या ट्रोल भी हुई थीं। वीडियो में में एक्ट्रेस को हर जगह बेटी का हाथ पकड़े हुए देखा गया था। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया था कि वो एक कंट्रोल करने वाली मां हैं। वहीं कुछ ने एक्ट्रेस का समर्थन करते ही कहा था कि बाहर की दुनिया में अपनी बेटी का बचाव हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए। हालांकि, ऐश्वर्या ने कभी किसी तरह के ट्रोल का जवाब नहीं दिया।
अभिषेक बच्चन की फिल्में
अभिषेक बच्चन की बात करें तो वो बेटी की परविश के साथ अपनी फिल्मों पर भी ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनकी शानदार फिल्में आई हैं। ‘कालीधर लापता’ में उनके काम को पसंद किया गया। उन्हें रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी', अक्षय कुमार के साथ 'हाउसफुल 5', और 'बी हैपी' जैसी फिल्मों में पसंद किया गया। आने वाले दिनों में एक्टर अपनी नई फिल्मों और परफॉरमेंस से ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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