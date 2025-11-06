हम गांव के मनई हैं… अमिताभ बच्चन ने पोस्ट की AI से बनी गलत तस्वीर, बोले- हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं
संक्षेप: अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी टेक्नॉलजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। रीसेंटली उन्होंने एआई से बनाकर एक फोटो पोस्ट की जो कि गलत हो गई। अब उन्होंने इस पर माफी मांगी है और कहा है कि गलती हो जाती है।
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी इंट्रेस्टिंग पोस्ट करते रहते हैं। अब उन्होंने AI से बनी एक इमेज पोस्ट की लेकिन उसमें गलती हो जाने पर डिलीट कर दिया। उन्होंने इस बारे में अपने ब्लॉग में लिखा है। उनका कहना है कि कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। वह गांव के आदमी हैं। गलती पर माफी मांग लेते हैं। बिग बी ने हाथ जोड़े हुए एक तस्वीर भी शेयर की है।
कुछ चीजें गलत हो जाती हैं
अमिताभ बच्चन ने फोटो डिलीट डिलीट करने के बाद अपने ब्लॉग में लिखा, 'पहले AI से बनी इमेज में गलती हो गई थी तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। शुक्रिया EfmL बताने के लिए।' इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ चीजें गलत हो जाती हैं और कुछ सही। सही सही तो गलत गलत। तो का कर लेबो भैया, हम गांव के हैं, छोटे मनई। जितना हो सकता है कर देते हैं, नहीं हो सकता तो हाथ-पांव जोड़ देते हैं।' कोई छोटा या बड़ा नहीं है... हम सब बड़े पैदा हुए हैं... एक इंसान के रूप में, इंसान होना ही बड़ा है...इसका अहसास कीजिए, इसको जी लीजिए। अमिताभ बच्चन ने गुरुपर्व पर बधाई संदेश पोस्ट किया था। उसमें ही गलती होने पर डिलीट करके दोबारा तस्वीर साझा की है।
अगस्त्य की फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं बिग बी
अमिताभ बच्चन इस वक्त केबीसी 17 होस्ट कर रहे हैं। यह सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है। इसे SonyLIV पर भी देखा जा सकता है। अपने ब्लॉग में वह जीवन से जुड़ी बातें साझा करते और फैन्स के साथ तस्वीरें भी शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। ट्रेलर आने के बाद उन्होंने ट्विटर पर शुभकामना संदेश पोस्ट किया था।
