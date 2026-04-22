इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन से ऐसे नाराज हुए सनी देओल, कभी नहीं किया फिर साथ काम; ऐश्वर्या पर भी मारा था ताना

अमिताभ बच्चन ने सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया है। उनकी जय और वीरू की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म के दौरान बिग बी और सनी के बीच अनबन हो गई थी।

अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। दोनों परिवार भी एक-दूसरे के करीब थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि अमिताभ और सनी देओल के बीच दरार आ गई और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। इतना ही नहीं सनी ने बिग बी की बहू ऐश्वर्या राय तक के साथ भी कभी काम ना करने का फैसला ले लिया था। अब यह मामला क्यों और कैसे हुआ इसके बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं।

पहली और आखिरी फिल्म जिसमें किया साथ काम अमिताभ और सनी ने साथ में फिल्म इंसानियत में काम किया था। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। लेकिन यह सनी और बिग बी की पहली और आखिरी फिल्म थी साथ में। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि इस फिल्म में काम के दौरान दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैन्डिंग हुई। एक तरफ जहां बिग बी, सनी को अपना कॉम्पटीशन मानने लगे थे, वहीं सनी को लगा कि फिल्मों में सिर्फ बड़े स्टार्स को अहमियत दी जाती है।

क्यों आई दोनों के बीच दरार आईएमडीबी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के बाद अमिताभ, सनी को अपना कॉम्पटीटर मानने लगे थे। सनी के काम को काफी पसंद किया जा रहा था। उनकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी इस वजह से बिग बी को लगा कि वह उनसे बेहतर कर रहे हैं। वहीं सनी देओल को लगने लगा कि बॉलीवुड में सुपरस्टार्स की ज्यादा डिमांड है और न्यूकमर्स के साथ नाइंसाफी होती है।

सनी बनाने लगे अमिताभ से दूरी दरअसल, बाकी रिपोर्ट्स यह भी थीं कि अमिताभ का फिल्म में काफी छोटा रोल था। लेकिन फिर उस रोल को बढ़ा दिया गया और उन्हें लीड हीरो ही बना दिया गया। पहले बिग बी के पोस्टर में छोटी फोटो थी, लेकिन फिर सनी को फिल्म के पोस्टर से साइडलाइन किया गया और अमिताभ पर फोकस किया गया। हालांकि सनी ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अमिताभ से दूरी बना ली।

फिल्म में हुए थे काफी बदलाव बस इस फिल्म के बाद दोनों ने दोबारा साथ काम नहीं किया। वैसे इस फिल्म में काफी बदलाव हुए थे और इसी वजह से इसकी रिलीज में काफी देरी हुई थी। आईएमडीबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर को पहले फिल्म में साइन किया था और चंकी पांडे को फिर उनकी जगह लिया गया। संजय दत्त को भी फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन फिर उनकी जगह सनी देओल आए। किमि काटकर को भी साइन किया गया था, लेकिन फिर शीबा ने उन्हें रिप्लेस किया गया। शीबा को भी फिर फिल्म से हटाया गया और उनकी जगह रवीना टंडन आईं।

लगा था बिग बी की आखिरी फिल्म हो जब यह फिल्म बनाई जा रही थी तब ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है यह बिग बी की आखिरी फिल्म हो क्योंकि उन्होंने इसके बाद ब्रेक ले लिया था। लेकिन फिर बिग बी ने वापसी की और वह फिर हिंदी सिनेमा के स्टार बन गए।

सनी और ऐश्वर्या की फिल्म जो कभी नहीं हुई रिलीज आगे बताएं कि ऐसा भी कहा जाता है कि 1997 में सनी और ऐश्वर्या को साथ काम करना था फिल्म इंडियन नें। लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। इसके बाद दोनों के बीच दरार आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ऐश्वर्या ने सनी के साथ काम करने से डायरेक्ट मना कर दिया।