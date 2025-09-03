रणवीर सिंह की डॉन 3 में होगी ओरिजिनल डॉन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की एंट्री?

फरहान अख्तर एक्टर रणवीर सिंह के साथ फिल्म डॉन 3 बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में ओरिजिनल डॉन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं।

फरहान अख्तर एक्टर रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 बना रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये फिल्म चर्चाओं में बनी हुई है। खबर सामने आई थी कि डॉन 3 बंद हो गई है। लेकिन ये फिल्म बन रही है। और ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो डॉन 3 में ओरिजिनलडी डॉन अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के कैमियो की खबर सामने आ रही है। हालांकि, अभी इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। लेकिन तीन डॉन को एक साथ देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा।

पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डॉन 3 में एक क्रॉसओवर प्लान हो सकता है। रिपोर्ट्स का दावा है कि फरहान अख्तर ने फिल्म की शुरुआती स्टोरीलाइन पर काम करते हुए लेजेंडरी पासिंग द लीगेसी वाला कॉन्सेप्ट भी सोचा था, जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ रणवीर सिंह एक ही फ्रेम में दिखें।

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न फरहान अख्तर, न ही फिल्म की टीम ने इस खबर पर मुहर लगाई है। लेकिन अगर सच में अमिताभ, शाहरुख और रणवीर एक साथ नजर आते हैं, तो यह फैंस के लिए खास पल होगा। फिलहाल फैंस को इंतजार में बैठे हैं। डॉन 3 रणवीर सिंह के करियर के लिए भी एक खास फिल्म होने वाली है।