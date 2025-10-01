शुरू में रेखा पर भड़के रहते थे अमिताभ बच्चन, एक्ट्रेस की इस आदत पर आता था गुस्सा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में दशकों से खबरें उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमांस को लेकर चर्चा में रहा यह कपल असल में शुरू में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता था।

महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की जोड़ी एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती थी। दोनों की मोहब्बत के भी खूब चर्चे हुए। रेखा और अमिताभ के रोमांस की जहां खूब खबरें उड़ा करती थीं, उससे बिलकुल विपरीत दोनों के बीच शुरुआत में प्रोफेशनल वजहों से काफी कड़वाहट आ गई थी। लोग मानते हैं कि शायद अमिताभ और रेखा के बीच चीजें तब बिगड़ीं जब जया बच्चन बीच में आ गईं और उन्होंने रेखा को अप्रत्यक्ष रूप से अमिताभ से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन असल में अमिताभ-रेखा के बीच शुरुआती स्टेज में ही कड़वाहट बढ़ने लगी थीं।

शूटिंग की बजाए शॉपिंग पर चली जातीं एक इंटरव्यू के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी जिसके लिए अमिताभ बच्चन सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे। अमिताभ बच्चन मेकअप और गेटअप लेते और 9 बजे तक तैयार हो जाते और इंतजार किया करते थे। लेकिन शूटिंग का समय हो जाने पर भी रेखा शूटिंग सेट पर नहीं होती थीं। रेखा जी शूटिंग करने की बजाए वहां से कोलकाता शॉपिंग करने चली जाती थीं और घंटों तक गायब रहती थीं। जब तक वो वापस आतीं और शूटिंग शुरू होती, रेखा जी अपनी लाइन्स भूल जाती थीं।

अमिताभ को आने लगा रेखा पर गुस्सा अमित जी पूरी तरह तैयार होते और उन्हें अपनी लाइन्स अच्छे से रिहर्सल की होती थीं। यह पहले दिन हुआ, फिर दूसरे दिन और फिर यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। अमिताभ बच्चन को अब गुस्सा आने लगा था और उन्होंने इस बात की शिकायत फिल्म के निर्देशक से की। अमिताभ रेखा को उनके अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से खास पसंद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन निर्देशक से शिकायत करने पर उन्हें वहां से जैसा रिस्पॉन्स मिला, उससे अमिताभ बच्चन समझ गए कि क्यों इंडस्ट्री में वक्त के साथ प्रोफेशनलिज्म कभी नहीं आ सका है। निर्देशक ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अब यह रेखा की आदत बन चुकी है।