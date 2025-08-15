Amitabh Bachchan Addresses Buzz Around His Changed Look Blames It An Age He Is Trying To Rectify It 82 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन का बदला लुक, बोले- मैं सोच रहा हूं कि..., Bollywood Hindi News - Hindustan
82 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन का बदला लुक, बोले- मैं सोच रहा हूं कि...

अमिताभ बच्चन की भले ही अब उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वह काम करने से पीछे नहीं हटते। वह घंटों-घंटों तक काम करते हैं जिसे देखकर ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि कई बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें फॉलो करते हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:22 PM
अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 17 शुरू हो गया है और फैंस हमेशा की तरह इस सीजन को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं। बिग बी सेट से फोटोज शेयर करते रहते हैं। अब बिग बी ने हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए अपने बदलते लुक पर बात की और बताया कि वह इसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं।

क्या बोले बिग बी

बिग बी ने लिखा, 'केबीसी के 25 साल पूरे हो गए हैं और अब 17वें सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है। दर्शकों के जो रिएक्शन हैं सेट को लेकर वो काफी प्रोत्साहित करते हैं। कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने कहा कि मेरा लुक बदल गया है और मुझे इस पर काम करना चाहिए और ठीक करना चाहिए।'

बिग बी ने आगे लिखा, 'मैं वैसा करने का सोच रहा हूं, अपनी उम्र में बेस्ट रहने का। तब तक आपकी सराहना और प्यार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा और मुझे वह प्रेरणा और प्रोत्साहन देता रहेगा जो मुझे पिछले 23 सालों मोटिवेट कर रहा है।'

केबीसी शूट करने में क्या लगता है मुश्किल

बिग बी ने शो को होस्ट करने में सबसे मुश्किल चीज के बारे में कहा, ‘हम हॉट सीट पर बैठे होते हैं और कंटेस्टेंट्स से मिलते हैं। अच्छा लगता है उन्हें जीतकर देखने में, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो उस वक्त उनके इमोशन्स को देखकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उनके लिए तो ये दुख की बात होती ही है, लेकिन मेरे लिए भी।’

बिग बी की फिल्में

अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म वेट्टैयन में नजर आए थे जिसमें उनके साथ रजनीकांत, फाहद फासिल, राणा दग्गुबाती भी थे। इस फिल्म के जरिए बिग बी ने तमिल फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। अब बिग बी सेक्शन 84 में नजर आने वाले हैं।

