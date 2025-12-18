अबराम के एनुअल फंक्शन में पहुंचे शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को दिया प्रिंसेस ट्रीटमेंट
Bollywood Celebs: हर साल की तरह इस साल भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में सितारों का तांता लगा रहा। यहां देखिए फंक्शन में पहुंचे सेलेब्स की 7 तस्वीरें।
गुरुवार को धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था। इस फंक्शन में शाहरुख खान, करीना कपूर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और शाहिद कपूर समेत कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स अपने बच्चों को चीयर करने पहुंचे। आइए आपको 7 तस्वीरों में फंक्शन में पहुंचे सेलेब्स की झलक दिखाते हैं।
अभिषेक ने जीता दिल
अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक ही कार में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। अभिषेक आगे बैठे हुए थे और अमिताभ व ऐश्वर्या पीछे की सीट पर बैठे नजर आए। सामने आए वीडियो में अमिताभ कार से उतरते ही स्कूल के अंदर चले गए। वहीं अभिषेक ने ऐश्वर्या के साथ अपनी सास वृंदा राय का इंतजार किया और उनके साथ ही अंदर गए।
शाहरुख खान की झलक
शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ इवेंट में पहुंचे। वह अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य अबराम को सपोर्ट करने के लिए एनुअल फंक्शन में आए।
करण और करिश्मा के साथ आईं करीना
करण जौहर, करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के भी वीडियोज और तस्वीरें आई हैं। करण जौहर अपने बच्चों यश और रूही की परफॉर्मेंस देखने आए। वहीं करीना अपने बेटों जेह और तैमूर को चीयर करने पहुंचीं। इस दौरान करण ने करीना का समोसा खाते हुए एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पोस्ट किया।
शाहिद कपूर और फराह खान भी हुए स्पॉट
फराह खान अपने तीन बच्चों की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनकर स्कूल में आईं। शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा भी इस इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। शाहिद कैजुअल लुक में नजर आए, वहीं मीरा को-ऑर्ड सेट में खूबसूरत लगीं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
