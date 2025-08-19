रामायण मूवी में अमित सियाल को मिला सुग्रीव का रोल, 'मिर्जापुर' और 'महारानी' सीरीज में जीता था दिल

रामायण मूवी के लिए मेकर्स हर किरदार काफी सोच-समझ कर चुन रहे हैं। अभी तक कई किरदारों के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है, और अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक सुग्रीव के रोल के लिए अमित को फाइनल किया गया है।

रणबीर कपूर और सई पल्लवी की 'रामायण' टॉप मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का कुल बजट 4000 करोड़ रुपये है और इसकी हर अपडेट पर फैंस नजरें बनाए हुए हैं। फिल्म में रणबीर कपूर और सई पल्लवी के अलावा सनी देओल, सुपरस्टार यश और लारा दत्ता जैसे स्टार्स नजर आएंगे। अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक फिल्म में सुग्रीव का रोल एक्टर अमित सियाल को दिया गया है।

सुग्रीव का रोल करेंगे यह एक्टर HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'मिर्जापुर', 'रेड' और 'महारानी' जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके अमित सियाल फिल्म 'रामायण' का कुछ हिस्सा शूट कर चुके हैं, फिल्म में वह बाली के भाई सुग्रीव का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में सुग्रीव का किरदार किस तरह नजर आएगा और उनके लुक में क्या चीजें बदली जानी हैं, इस बारे में निर्देशक नितेश तिवारी अभी काम कर रहे हैं।

कब रिलीज होगी रामायण मूवी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमित फिल्म के पहले पार्ट का ज्यादातर हिस्सा अमित ने पूरा कर लिया है और पार्ट-2 के लिए काम करना बाकी है। बता दें कि फिल्म का पार्ट-1 साल 2026 में दिवाली पर रिलीज किया जाएगा, वहीं दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली पर रिलीज होगा। पहले पार्ट में सीता हरण तक की कहानी होगी, वहीं पार्ट-2 की कहानी मुख्य रूप से राम-रावण युद्ध पर आधारित होगी।