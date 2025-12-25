Hindustan Hindi News
कार्तिक आर्यन की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 100 करोड़ के क्लब में सिर्फ 2 मूवीज

कार्तिक आर्यन की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 100 करोड़ के क्लब में सिर्फ 2 मूवीज

संक्षेप:

कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की रिलीज के बीच हम आपको कार्तिक आर्यन की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। 

Dec 25, 2025 03:01 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी नजर आई हैं। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की रिलीज के बीच हम आपको कार्तिक आर्यन की 10 सबसे ज्यादा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ-साथ हम आपको इन फिल्मों की रिलीज डेट भी बता रहे हैं।

आकाश वाणी: लिस्ट में 10वें नंबर पर कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म आकाश वाणी है। फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 2.13 करोड़ की कमाई की थी।

प्यार का पंचनामा: लिस्ट में 9वें नंबर पर कार्तिक आर्यन की साल 2011 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा है। sacnilk.com के मुताबिक फिल्म ने भारत में 9 करोड़ की कमाई की थी।

गेस्ट इन लंदन: लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2017 में आई फिल्म गेस्ट इन लंदन है। फिल्म ने भारत में 10.64 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में परेश रावल, कृति खरबंदा जैसे कलाकार नजर आए थे।

लव आजकल 2: लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2020 में आई फिल्म लव आजकल 2 है। फिल्म में कार्तिक के साथ सारा अली खान नजर आई थीं। फिल्म ने भारत में 40.06 करोड़ की कमाई की थी।

प्यार का पंचनामा 2: लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2015 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा 2 है। फिल्म ने भारत में 64.21 करोड़ की कमाई की थी।

सत्यप्रेम की कथा: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2023 में आई फिल्म सत्यप्रेम की कथा है। फिल्म ने भारत में 83.85 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थीं।

पति पत्नी और वो: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो है। फिल्म ने भारत में 94.09 करोड़ की कमाई की थी।

लुका छुपी: लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2019 में आई फिल्म लुकाछिपी है। फिल्म में कार्तिक के साथ कृति सेनन नजर आई थी। इस फिल्म ने भारत में 94.09 करोड़ की कमाई की थी।

सोनू के टीटू की स्वीटी: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2018 की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी है। फिल्म ने भारत में 108.95 करोड़ की कमाई की थी।

भूल भुलैया 2: लिस्ट में पहले नंबर पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने भारत में 184.32 करोड़ की कमाई की थी।

