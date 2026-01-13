Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडamid toxic bold scene controversy yash old video viral when he said will never do a scenes I cant watch with parents
मैं ऐसी फिल्म नहीं कर सकता जिसमें… टॉक्सिक के सीन पर बवाल के बीच यश का पुराना इंटरव्यू वायरल

मैं ऐसी फिल्म नहीं कर सकता जिसमें… टॉक्सिक के सीन पर बवाल के बीच यश का पुराना इंटरव्यू वायरल

संक्षेप:

यश के टॉक्सिक मूवी में इंटीमेट सीन पर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी के बीच लोग उनका एक पुराना इंटरव्यू खोज लाए हैं। इसमें वह कभी बोल्ड सीन ना करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, देखें वीडियो।

Jan 13, 2026 04:29 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के एक बोल्ड सीन को लेकर विवाद हो गया है। उनके बर्थडे पर रिलीज किए गए टीजर में यश एक कब्रिस्तान में गाड़ी के अंदर लड़की के साथ इंटीमेट होते हैं। उनके इंटीमेट होने से गाड़ी इस तरह से हिलती है कि ट्रिगर दबने से वहां ब्लास्ट हो जाता है। यह सीन कई लोगों को आपत्तिजनक लग रहा है और सेंसरबोर्ड तक इसकी शिकायत भी पहुंच चुकी है। इस बीच यश का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह बोलते हैं कि वह ऐसा कोई सीन नहीं कर सकते जिसे मां-बाप के सामने देखने में असहज हों।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुराने इंटरव्यू में क्या बोले थे यश

यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के इंट्रोडक्शन का विवादित टीजर बीती 8 जनवरी को उनके बर्थडे पर रिलीज हुआ। इसमें उन्होंने काफी बोल्ड सीन दिया है जिस पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। इस बीच यश का पुराना इंटरव्यू वायरल है। इसमें वह बोल रहे हैं, 'मैं ऐसा कोई सीन नहीं करूंगा जिसे अपने पेरेंट्स के सामने देखने में असहज हो जाऊं।' यहां देखें वीडियो

क्या है टॉक्सिक का विवादित टीजर

टीजर किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। सीन देखकर हिंट मिल रहा है कि यह दो गैंग्स की दुश्मनी का मामला है। एक गैंग के मेंबर का अंतिम संस्कार होता है और यश वहां गाड़ी से पहुंचते हैं। गाड़ी में अमेरिकन एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट होते हैं, बाहर से गाड़ी ऐसे हिलती दिखाई देती है जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है। इस टीजर पर कई लोगों ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक स्टेट कमिशन फॉर विमिन से शिकायत भी कर दी है और वहां से आगे शिकायत सेंसर बोर्ड तक पहुंची है।

ये भी पढ़ें:टॉक्सिक के टीजर पर बवाल: यश के कार वाले इंटीमेट सीन की हुई शिकायत, ऐक्शन की मांग

कुछ ने किया ट्रोल तो कुछ सपोर्ट में आए

यश की इस क्लिप पर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। Reddit पर यह क्लिप पोस्ट करके एक ने लिखा है, यश का पाखंड। कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी लिख रहे हैं कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। एक ने लिखा है, उस वक्त यश का यही मानना होगा लेकिन अब उनके विचार बदल गए होंगे। टॉक्सिक का धुरंदर से क्लैश है। यह 19 मार्च को रिलीज हो रही है। मूवी में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत एक्ट्रेस हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
toxic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।