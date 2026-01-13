मैं ऐसी फिल्म नहीं कर सकता जिसमें… टॉक्सिक के सीन पर बवाल के बीच यश का पुराना इंटरव्यू वायरल
यश के टॉक्सिक मूवी में इंटीमेट सीन पर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी के बीच लोग उनका एक पुराना इंटरव्यू खोज लाए हैं। इसमें वह कभी बोल्ड सीन ना करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, देखें वीडियो।
यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के एक बोल्ड सीन को लेकर विवाद हो गया है। उनके बर्थडे पर रिलीज किए गए टीजर में यश एक कब्रिस्तान में गाड़ी के अंदर लड़की के साथ इंटीमेट होते हैं। उनके इंटीमेट होने से गाड़ी इस तरह से हिलती है कि ट्रिगर दबने से वहां ब्लास्ट हो जाता है। यह सीन कई लोगों को आपत्तिजनक लग रहा है और सेंसरबोर्ड तक इसकी शिकायत भी पहुंच चुकी है। इस बीच यश का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह बोलते हैं कि वह ऐसा कोई सीन नहीं कर सकते जिसे मां-बाप के सामने देखने में असहज हों।
पुराने इंटरव्यू में क्या बोले थे यश
यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के इंट्रोडक्शन का विवादित टीजर बीती 8 जनवरी को उनके बर्थडे पर रिलीज हुआ। इसमें उन्होंने काफी बोल्ड सीन दिया है जिस पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। इस बीच यश का पुराना इंटरव्यू वायरल है। इसमें वह बोल रहे हैं, 'मैं ऐसा कोई सीन नहीं करूंगा जिसे अपने पेरेंट्स के सामने देखने में असहज हो जाऊं।' यहां देखें वीडियो
क्या है टॉक्सिक का विवादित टीजर
टीजर किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। सीन देखकर हिंट मिल रहा है कि यह दो गैंग्स की दुश्मनी का मामला है। एक गैंग के मेंबर का अंतिम संस्कार होता है और यश वहां गाड़ी से पहुंचते हैं। गाड़ी में अमेरिकन एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट होते हैं, बाहर से गाड़ी ऐसे हिलती दिखाई देती है जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है। इस टीजर पर कई लोगों ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी है। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक स्टेट कमिशन फॉर विमिन से शिकायत भी कर दी है और वहां से आगे शिकायत सेंसर बोर्ड तक पहुंची है।
कुछ ने किया ट्रोल तो कुछ सपोर्ट में आए
यश की इस क्लिप पर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। Reddit पर यह क्लिप पोस्ट करके एक ने लिखा है, यश का पाखंड। कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी लिख रहे हैं कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। एक ने लिखा है, उस वक्त यश का यही मानना होगा लेकिन अब उनके विचार बदल गए होंगे। टॉक्सिक का धुरंदर से क्लैश है। यह 19 मार्च को रिलीज हो रही है। मूवी में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत एक्ट्रेस हैं।
