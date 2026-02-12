वो एक्टर जिसका हुआ था भयानक कार एक्सिडेंट, अस्पताल का बिल चुकाने के नहीं थे पैसे, सलमान ने की थी मदद

संक्षेप: राजपाल यादव की इस मुसीबत की घड़ी में इंडस्ट्री के तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। राजपाल यादव को मदद करने वालों में सलमान खान का नाम भी शामिल है। यह कोई पहली बार नहीं है जब सलमान किसी एक्टर की मदद कर रहे हैं। आज हम आपको उस एक्टर के बारे में जिसकी एक बार सलमान खान ने मदद की थी।

राजपाल यादव इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। जेल में बंद राजपाल यादव की तरफ इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राजपाल यादव की मदद करने वालों में सलमान खान का नाम भी शामिल है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने किसी एक्टर की मदद की हो। इससे पहले भी कई बार सलमान खान ने मुश्किल वक्त में एक्टर्स का साथ दिया है। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिनके जीवन में एक वक्त आया कि वो अस्पताल में भर्ती हुए और उनके पास अस्पताल के बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। तब सलमान खान ने उस एक्टर के अस्पताल के बिल चुकाए थे।

छोटे-छोटे रोल्स में नजर आया ये एक्टर हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम है आनंद बलराज। आनंद बलराज को अपने करियर में सिर्फ छोटे-छोटे रोल्स ही मिले। उन्हें कभी भी कोई बड़ा रोल नहीं मिला जबकि आनंद कि पिता ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के एक जानेमाने एक्टर थे। उनके पिता का नाम था बलराज विज। वहीं, आनंद के बड़े भाई एक बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जिनका नाम है दीपक बलराज विज।

1972 में मिली पहली फिल्म, हो गई थी फ्लॉप आनंद ने बहुत छोटे पर ही तय कर लिया था कि वो एक एक्टर बनेंगे। उन्हें 1972 में पहली फिल्म मिली जिसका नाम था 'आगे बढ़ो'। आनंद बलराज की वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1973 में आनंद को एक और फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म का नाम था राजू मेरा नाम, लेकिन ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और इसके बाद आनंद को मेन लीड में कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई।

रवि चोपड़ा की फिल्मों में किया काम जब आनंद को कोई लीड रोल ऑफर नहीं हुए तो उन्होंने अपने दोस्त रवि चोपड़ा (बीआर चोपड़ा के बेटे) की फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किए। उन्होंने द बर्निंग ट्रेन और तुम्हारी कसम जैसी फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किए।

मॉडलिंग में हाथ लगी सफलता आनंद को फिल्मी करियर में सफलता नहीं मिल रही तो उन्होंने मॉडलिंग की तरफ रुख किया। मॉडलिंग में आनंद को सफलता मिली। उन्होंने कई बड़े फैशन शोज किए। ऐसे ही एक फैशन शो में सुभाष घई की नजर आनंद पर पड़ी और उन्होंने फिल्म राम-लखन उन्हें ऑफर की। फिल्म में आनंद पर एक गाना (मैं हूं वो हीरो) भी फिल्माया गया। इसके बाद आनंद कई फिल्मों में निगेटिव किरदार करते भी नजर आए।

2012 में खुद डायरेक्ट की फिल्म आनंद को कभी उस तरह की सफलता एक्टिंग के करियर में नहीं मिली। साल 2012 में आनंद एक फिल्म का ऐलान किया। उन्होंने पार्टनशिप में फिल्म को प्रोड्यूस किया। फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया।

सलमान खान ने चुकाया अस्पताल का बिल इस फिल्म का नाम था दाल में कुछ काला है। इस फिल्म में आनंद ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक को इंट्रोड्यूस किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आनंद को काफी नुकसान हुआ। उनका सारा पैसा डूब गया। इसी दौरान आनंद पर एक और मुसीबत टूट पड़ी।