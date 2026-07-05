बारिश के बीच पिता की शादी में पहुंचे जुनैद और ईरा, इन मेहमानों ने भी लिया हिस्सा
Aamir Khan-Gauri Wedding: आमिर खान आज गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी आमिर के घर पर ही हुई। इस शादी में कपल के करीबी दोस्तों और घरवालों ने हिस्सा लिया। आमिर के बेटे जुनैद और बेटी ईरा बारिश के बीच शादी में हिस्सा लेने पहुंचीं।
आमिर खान और गौरी स्प्रैट आज यानी 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए। गौरी स्प्रैट अब आमिर खान के परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। इस शादी में कपल के करीबी दोस्त और रिश्तेदार पहुंचे। सोशल मीडिया पर आमिर खान के बेटे जुनैद और बेटी ईरा का एक वीडियो सामने आया। बारिश के बीच जुनैद और ईरा अपने पिता की शादी में पहुंचे। इसके अलावा शादी में आमिर खान के करीबी दोस्त आशुतोष गोवारिकर भी पहुंचे।
आमिर खान और गौरी ने रजिस्टर्ड मैरिज की। उनकी शादी की जो पहली तस्वीर सामने आई उसमें आमिर खान पेपर पर साइन करते नजर आए। आमिर खान के साथ गौरी और परिवार के बाकी लोग नजर आए। आमिर के चेहरे पर शादी की खुशी साफ नजर आ रही थी।
शादी में पंहुचे जुनैद खान और ईरा खान
एक वीडियो में देखने को मिला की बारिश हो रही है और जुनैद खान गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते हैं। आमिर और गौरी की शादी आमिर के पाली हिल वाले घर पर हुई। एक दूसरी वीडियो में आमिर खान की बेटी ईरा और उनके पति नुपुर को भी शादी के लिए आमिर के घर जाते देखा गया। ईरा गाड़ी में बैठी नजर आईं।
ये मेहमान भी आमिर और गौरी की शादी का हिस्सा
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर और गौरी की शादी में इरफान पठान, अंबानी परिवार और आशुतोष गोवारिकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। आमिर खान की ये तीसरी शादी है।
60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने पब्लिक किया था अपना रिश्ता
आमिर खान और गौरी के रिश्ते की शुरुआत साल 2023 में हुई। आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर पब्लिक किया कि वो गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। आमिर खान के पब्लिक करने के बाद कई बार पब्लिक में आमिर खान और गौरी को साथ में देखा गया। सितारे जमीन पर की रिलीज के वक्त आमिर खान के कई इंटरव्यूज में गौरी भी उनके साथ पहुंची थीं। फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी आमिर खान और गौरी साथ में पहुंचे थे।
आमिर खान की तीसरी शादी
आमिर खान की पहली शादी की बात करें तो उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। रीना और आमिर की शादी साल 1986 में हुई थी। इसके बाद साल 2002 में आमिर और रीना की शादी खत्म हो गई। रीना के बाद आमिर खान की शादी किरण राव से हुई। किरण और आमिर की शादी साल 2005 में हुई थी। इसके बाद साल 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने का फैसला लिया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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