हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने कर ली सगाई? पंडितजी ने बताया घर पर क्यों हुई पूजा

संक्षेप: हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा को साथ में पूजा करते देख और उनकी गर्लफ्रेंड के हाथ में हीरे की अंगूठी से लोगों को लगने लगा कि उनकी सगाई हो गई है। हालांकि पंडित जी के पोस्ट से मामला कुछ और लग रहा है।

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से अपनी लव लाइफ के लिए चर्चा में है। रीसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए थे। इनमें उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के हाथ में हीरे की अंगूठी थी। वहीं एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें हार्दिक और माहिका पंडितजी के साथ हवन कुंड के हाथ जोड़े दिख रहे थे। इन दोनों फोटोज को जोड़कर लोगों ने कयास लगा लिया कि शायद हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सगाई कर ली है। हालांकि उनके पंडितजी के पोस्ट के मुताबिक मामला कुछ और लग रहा है।

क्या था पंडितजी का पोस्ट पंडित चंद्रशेखरजी ने हार्दिक और माहिका की तस्वीरें पोस्ट करके साथ में कैप्शन लिखा था, 'परिवार और दोस्तों के साथ मंगलवार की पूजा संपन्न हुई। हवन की अग्नि से आरोग्य, शांति और संपन्नता की चमक निकलती है। जैसा कि धर्मग्रंथों में कहा गया है, जिसे सुख-शांति और कल्याण चाहिए उन्हें पावन अग्नि में आहूति देनी चाहिए।' बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर लिया गया लेकिन कुछ लोगों ने इसे शेयर कर लिया था।





शांति के लिए की गई थी पूज इस वायरल पोस्ट को देखकर कई लोग कमेंट कर रहे थे कि शायद हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई कर ली है। हालांकि अब समझ आ रहा है कि यह मंगलवार को की गई शांति पूजा थी और ऑफिशियल अनाउंसमेट तक वेट करना चाहिए।