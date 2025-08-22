Amid Govinda Sunita divorce reports Pahlaj Nihalani resurfaced remarks about their marriage going viral पहलाज निहलानी पुराना वीडियो हुआ वायरल, कहा था- गोविंदा के दस अफेयर…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmid Govinda Sunita divorce reports Pahlaj Nihalani resurfaced remarks about their marriage going viral

पहलाज निहलानी पुराना वीडियो हुआ वायरल, कहा था- गोविंदा के दस अफेयर…

एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता तब से सुर्खियों में हैं जब से उनके तलाक होने की अटकलें शुरू हुई थीं, और अब पहलाज निहलानी का थ्रोबैक इंटरव्यू वायरल हो गया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
पहलाज निहलानी पुराना वीडियो हुआ वायरल, कहा था- गोविंदा के दस अफेयर…

फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहलाज गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते पर उठ रहे सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। निहलानी कहते हैं कि गोविंदा और सुनीता का प्यार अमर है और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि दोनों हमेशा से ही अलग-अलग घरों में रहते हैं।

गोविंदा के अफेयर

न्यूज18 के मुताबिक, वायरल वीडियो में पहलाज निहलानी ने दावा किया है कि गोविंदा अक्सर देर रात तक मीटिंग्स करते हैं इसलिए वह अपने बंगले में रहते हैं, जबकि सुनीता और उनके बच्चे अपार्टमेंट में रहते हैं। निहलानी ने यह भी कहा कि अगर गोविंदा के दस अफेयर भी हों, तो भी उनकी शादी नहीं टूटेगी। उन्होंने सुनीता की बातों को गोविंदा की मार्केटिंग बताया और कहा कि सुनीता हमेशा खुलकर बोलती हैं, लेकिन उनका इरादा कभी बुरा नहीं होता।

तलाक की अर्जी

हाउटरफ्लाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनीता समय की पाबंद हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब हैं। यह भी कहा गया है कि गोविंदा की एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री के साथ बढ़ती नज़दीकियां कथित तौर पर उनके कथित अलगाव का कारण हैं। हालांकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।

Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।