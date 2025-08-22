पहलाज निहलानी पुराना वीडियो हुआ वायरल, कहा था- गोविंदा के दस अफेयर…

एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता तब से सुर्खियों में हैं जब से उनके तलाक होने की अटकलें शुरू हुई थीं, और अब पहलाज निहलानी का थ्रोबैक इंटरव्यू वायरल हो गया है।

फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहलाज गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते पर उठ रहे सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। निहलानी कहते हैं कि गोविंदा और सुनीता का प्यार अमर है और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि दोनों हमेशा से ही अलग-अलग घरों में रहते हैं।

गोविंदा के अफेयर न्यूज18 के मुताबिक, वायरल वीडियो में पहलाज निहलानी ने दावा किया है कि गोविंदा अक्सर देर रात तक मीटिंग्स करते हैं इसलिए वह अपने बंगले में रहते हैं, जबकि सुनीता और उनके बच्चे अपार्टमेंट में रहते हैं। निहलानी ने यह भी कहा कि अगर गोविंदा के दस अफेयर भी हों, तो भी उनकी शादी नहीं टूटेगी। उन्होंने सुनीता की बातों को गोविंदा की मार्केटिंग बताया और कहा कि सुनीता हमेशा खुलकर बोलती हैं, लेकिन उनका इरादा कभी बुरा नहीं होता।