धुरंधर की सफलता के बीच री-रिलीज हो रही रणवीर सिंह की ये फिल्म, तारीख आई सामने
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता के चलते छाए हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर लगातार कमाल कर रही है। अब इस बीच रणवीर सिंह की एक फिल्म दोबारा रिलीज होने जा रही है।
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधरल को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की सफलता के बीच रणवीर सिंह की साल 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह के करियर की पहली फिल्म थी। ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। रणवीर सिंह ने इस फिल्म से ही लोगों पर अपना जादू चला दिया था।
दोबारा रिलीज होने जा रही बैंड बाजा बारात
पीवीआर सिनेमाज ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये जानकारी दी है। उन्होंने बैंड बाजा बारात का एक पोस्टर शेयर कर बताया कि ये फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है। इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया- रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, और वो रॉमकॉम जो कभी पुरानी नहीं होती। बैंड बाजा बारात बड़ी स्क्रीन पर वापस आ रही है। बैंड बाजा बारात पीवीआर आईनॉक्स में 16 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है।
रणवीर सिंह के साथ नजर आई थीं अनुष्का शर्मा
रणवीर सिंह के साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। ये फिल्म यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी। वहीं, फिल्म को डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने। पहली बार ये फिल्म 10 दिसंबर, 2010 को रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी।
7.2 है आईएमडीबी रेटिंग
boxofficeindia.com की मानें तो बैंड बाजा बारात उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का बजट 15 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 31.50 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 33.30 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गाने भी जमकर पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
