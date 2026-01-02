धुरंधर की सफलता के बीच री-रिलीज हो रही रणवीर सिंह की ये फिल्म, तारीख आई सामने

संक्षेप: रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता के चलते छाए हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर लगातार कमाल कर रही है। अब इस बीच रणवीर सिंह की एक फिल्म दोबारा रिलीज होने जा रही है।

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधरल को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म की सफलता के बीच रणवीर सिंह की साल 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह के करियर की पहली फिल्म थी। ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। रणवीर सिंह ने इस फिल्म से ही लोगों पर अपना जादू चला दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दोबारा रिलीज होने जा रही बैंड बाजा बारात पीवीआर सिनेमाज ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये जानकारी दी है। उन्होंने बैंड बाजा बारात का एक पोस्टर शेयर कर बताया कि ये फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है। इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया- रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, और वो रॉमकॉम जो कभी पुरानी नहीं होती। बैंड बाजा बारात बड़ी स्क्रीन पर वापस आ रही है। बैंड बाजा बारात पीवीआर आईनॉक्स में 16 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है।

रणवीर सिंह के साथ नजर आई थीं अनुष्का शर्मा रणवीर सिंह के साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। ये फिल्म यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी। वहीं, फिल्म को डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने। पहली बार ये फिल्म 10 दिसंबर, 2010 को रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी।

7.2 है आईएमडीबी रेटिंग