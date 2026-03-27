धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच संजय दत्त का वीडियो वायरल, पैप्स से बोले- बंद कर ना बे
धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच सोशल मीडिया पर संजय दत्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। पैप्स उनकी वीडियो बना रहे हैं। पैप्स को देखकर संजय दत्त कहते हैं- बंद कर ना बे।
धुरंधर 2 की बड़ी सफलता के बीच फिल्म में एसपी चौधरी का किरदार निभाने वाले संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संजय दत्त पैप्स पर चिढ़ते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त इस वीडियो में अपनी पत्नी मान्यता दत्त और दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। पैप्स संजय दत्त की उनके परिवार संग वीडियो कैप्चर कर रहे होते हैं कि तभी संजय दत्त उनसे कहते हैं- बंद कर ना बे।
संजय दत्त का वीडियो हो रहा वायरल
संजय दत्त का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें संजय दत्त अपने परिवार के संग कार से उतरते हैं। पैप्स उनका वीडियो कैप्चर कर रहे होते हैं कि तभी संजय दत्त की नजर पैप्स पर पड़ती है और वो उन्हें कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं। संजय दत्त कहते हैं- बंद कर ना बे।
वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- संजय दत्त बॉलीवुड का अंडरटेकर हैं। एक दूसरे यूजर ने पैप्स का मजाक उड़ाते हुए लिखा- मिल गया प्रसाद। बहुत से यूजर्स ने लाफिंग इमोजी बनाकर रिएक्ट किया है।
धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 का अहम हिस्सा हैं संजय दत्त
संजय दत्त आदित्य धर की धुरंधर 1 और 2 का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने फिल्म में एसपी असलम चौधरी का किरदार निभाया है जो बलूचों से नफरत करता है। फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग की खूब सरहाना हो रही है। धुरंधर 2 की सफलता के बीच संजय दत्त ने अपनी अपकमिंग फिल्म आखिरी सवाल का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है। ये फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। संजय दत्त के साथ फिल्म में अमित साध, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार नजर आएंगे। संजय दत्त की फिल्म को अभिजीत मोहन वारंग ने डायरेक्ट किया है।
साल 2008 में मान्यता दत्त से की थी शादी
संजय दत्त की फैमली की बात करें तो संजय दत्त ने साल 2008 में मान्यता दत्त से शादी की थी। मान्यता दत्त और संजय दत्त के ट्विन्स हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम शहरान दत्त है। वहीं, उनकी बेटी का नाम- इकरा दत्त है। संजय दत्त के पिता का नाम सुनील दत्त है। सुनील दत्त फिल्म इंडस्ट्री के एक जानेमाने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। फिल्मों के साथ-साथ सुनील दत्त राजनीति का हिस्सा होने और सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। सुनील दत्त का निधन साल 2005 में हुआ था। संजय दत्त की मां भी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानीमानी एक्ट्रेस थीं। उनका नाम था नरगिस दत्त।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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