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'धुरंधर 2' की आंधी के बीच राम गोपाल वर्मा ने इन्हें बताया 'असली हमजा', कहा- आदित्य धर भारतीय फिल्म निर्माताओं को 'तबाह'

Mar 22, 2026 06:44 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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आदित्य धर की 'धुरंधर 2'  गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के साथ स्टार्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर से आदित्य धर की तारीफ की है।

'धुरंधर 2' की आंधी के बीच राम गोपाल वर्मा ने इन्हें बताया 'असली हमजा', कहा- आदित्य धर भारतीय फिल्म निर्माताओं को 'तबाह'

'धुरंधर 2' इस वक्त हर तरफ सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर हर तरफ बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। इस मूवी को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी से लेकर एक-एक स्टार्स तक ने इस मूवी को बनाने में अपनी जान लगा दी। आदित्य धर की ये फिल्म गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के साथ स्टार्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर से आदित्य धर की तारीफ की है।

आदित्य और यामी को कहा "पावर कपल"

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर 'धुरंधर' और उसके सीक्वल, साथ ही उनके डायरेक्टर आदित्य धर के लिए अपनी तारीफ जाहिर की है। राम गोपाल ने रविवार को अपने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर आदित्य धर उनकी पत्नी यामी गौतम संग हुई अपनी मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें "पावर कपल" कहा। इसके साथ ही उन्होंने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए ऑनस्क्रीन किरदार हमजा और खुद राम गोपाल के बीच एक तुलना की।

आदित्य को बताया असली 'हमजा'

राम गोपाल ने जहां फिल्म में हमजा को एक तेज-तर्रार जासूस के तौर पर दिखाया गया है, जो पाकिस्तानी दुश्मनों को मार गिराता है। वहीं वर्मा ने कहा कि धर भी अपनी फिल्म बनाने की कला से सिनेमा की असली दुनिया में वैसा ही जबरदस्त असर डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं, इस 'पावर कपल' के साथ। रील वाले हमजा (रणवीर सिंह) ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को तबाह कर दिया, और असली हमजा (आदित्य धर) भारतीय फिल्म निर्माताओं को तबाह कर रहे हैं। आतंकवादी तो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं, लेकिन फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को उनकी जबरदस्त प्रतिभा से बचाने के लिए कहां भागेंगे?'

फिल्म को बताया 'गेम चेंजर'

राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के रिलीज होने के बाद से ही उनकी तारीफ करने में जुटे हैं। वो अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय देते रहते हैं। हाल ही में, उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक 'गेम-चेंजर' बताया और कहा कि यह फिल्म इतनी असरदार है कि यह उन फिल्ममेकरों को डरा देगी जो बहुत ज्यादा, अवास्तविक 'मसाला' फिल्मों पर निर्भर रहते हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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