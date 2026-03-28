'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच वायरल हुआ 'कुर्बानी' फिल्म का वीडियो, इंदिरा गांधी और संजय गांधी को दी गई श्रद्धांजलि
'धुरंधर:द रिवेंज' की आंधी के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग 'प्रचार' कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्ममेकर ने अपनी फिल्म में मौजूदा सरकार को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इस विवाद के बीच, 'कुर्बानी' फिल्म का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी इस वक्त बवाल काट रही है। रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। इस मूवी में हमजा के रोल में रणवीर को काफी पसंद किया जा रहा है। 'धुरंधर:द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस, क्रिटिक्स ही नहीं स्टार्स भी अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोग 'प्रचार' कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्ममेकर ने अपनी फिल्म में मौजूदा सरकार को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इस विवाद के बीच, 'कुर्बानी' फिल्म का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस वीडियो में?
इंदिरा गांधी और संजय गांधी को दी गई श्रद्धांजलि
दरअसल, 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच 'कुर्बानी' फिल्म का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि फिल्म की शुरुआत में, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी, क्योंकि संजय गांधी का उसी साल निधन हो गया था। वहीं, वीडियो में हम अभिनेता फिरोज खान की आवाज भी सुन सकते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को 'हमारे राष्ट्र की लौह महिला' और 'हमारे महान राष्ट्र की मां' कहा है।
प्रीमियर शो की कमाई दी गई थी सरकार को
फिरोज खान ने इस वॉइस ओवर में संजय गांधी को 'सोता हुआ राजकुमार' कहकर संबोधित किया है। वीडियो से यह भी पता चलता है कि फिल्म निर्माताओं ने संजय गांधी की याद में, बैंगलोर और दिल्ली में हुए प्रीमियर शो से हुई कमाई तत्कालीन सरकार को देने का फैसला किया था। नीचे वीडियो देखें...
'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं। पहली फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दिसंबर में रिलीज होने के तीन महीने बाद भी यह अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उम्मीद है कि इसका सीक्वल और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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