धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच संजय दत्त ने रिवील किया अपनी अगली फिल्म का पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज?
Sanjay Dutt Upcoming Project: धुरंधर 2 की सफलता के बीच संजय दत्त ने अपने अगले प्रोजेक्ट की रिलीज डेट का ऐलान करके फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। फैंस संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं।
धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक का ऐलान हो गया है। संजय दत्त ने फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है। फैंस संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म का नाम है 'आखिरी सवाल'। फिल्म को अभिजीत मोहन वारंग डायरेक्ट ने डायरेक्ट किया है।
संजय दत्त ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर
संजय दत्त ने फिल्म का पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन लिखा-यह वो सवाल है जो भारत ने कभी पूछना बंद नहीं किया। इसका जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए, 15 मई को सिर्फ सिनेमाघरों में।
दमदार है संजय दत्त की फिल्म का पोस्टर
फिल्म के पोस्टर की बात करें तो फिल्म के पोस्टर के ठीक बीच में एक बड़ा से क्वेशचन मार्क बना है। उस क्वेशचन मार्क में आग है, न्यूजपेपर कटिंग नजर आ रही हैं और साथ ही कुछ लोग लाल झंडा पकड़े नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्ट पर कास्ट और रिलीज डेट हुई है। फिल्म का पोस्टर काफी दमदार लग रहा है।
आखिरी सवाल की कास्ट
संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर पर फैंस का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- धीरे-धीरे आप भी अक्षय कुमार बनते जा रहे हैं। एक साल में तीन-चार फिल्में। एक दूसरे यूजर ने लिखा- जिस फिल्म में बॉलीवुड के किंग बाबा हों, वो फिल्म हिट होगी ही। एक ने लिखा- बाबा अचानक से ही धमाका कर दिया है। वहीं, बहुत सारे यूजर्स ने फायर इमोजी बनाकर फिल्म को लेकर उत्साह दिखाया है।
क्या होगा संजय दत्त की आखिरी सवाल का प्लॉट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय दत्त की ये फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्षों के इतिहास पर आधारित है। यह फिल्म एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के माध्यम से अनकही घटनाओं को दिखाएगी। फिल्म 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित संघ के सफर और राष्ट्र सेवा के मूल विचारों पर केंद्रित है।
धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म में संजय दत्त एसपी असलम चौधरी की भूमिका में नजर आए हैं। संजय दत्त के इस किरदार की काफी सरहाना हुई है। लोग कह रहे हैं कि संजय दत्त ने इस रोल को बखूबी निभाया है। संजय दत्त फिल्म में निगेटिव किरदार में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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