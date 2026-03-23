'ऐसी फिल्म न बनी है और ना ही…', 'धुरंधर 2' विवादों के बीच बीजेपी नेता और एक्ट्रेस जया प्रदा का रिएक्शन आया सामने
'धुरंधर 2' में रणवीर को हमजा के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है। यही नहीं, मूवी में संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे कलारों ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दिया है। 'धुरंधर 2' इन दिनों ऐसा बवाल काट रही कि इसने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को चार दिनों में ही धूल चटा दी है।
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस फिल्म की चर्चा आज भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 'धुरंधर 2' में एक बार फिर से रणवीर सिंह अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाते नजर आ रहे हैं। 'धुरंधर 2' में रणवीर को हमजा के किरदार में काफी पसंद किया जा रहा है। यही नहीं, मूवी में संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे कलारों ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दिया है। 'धुरंधर 2' इन दिनों ऐसा बवाल काट रही कि इसने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को चार दिनों में ही धूल चटा दी है। फिल्म को लेकर अब तक कई स्टार्स के रिएक्शन सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब इस कड़ी में दिग्गज अभिनेत्री जया प्रदा का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की, बल्कि कहा कि इसे सभी को देखना चाहिए।
जया प्रदा ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की
BJP नेता और जानी-मानी अभिनेत्री जया प्रदा भी उन लोगों में शामिल हो गई हैं जो आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की तारीफ कर रहे हैं। जया ने फिल्म की कहानी, प्लॉट और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की, साथ ही फिल्म की आलोचना करने वालों के लिए एक संदेश भी दिया। जया प्रदा ने ANI से बात करते हुए, अभिनेत्री ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की, और इसकी अनोखी बातों के साथ-साथ कलाकारों और क्रू की कड़ी मेहनत पर भी रोशनी डाली।
जो लोगों ने इतने सालों से नहीं देखी ऐसी फिल्म
जया प्रदा ने कहा, 'यह एक शानदार फिल्म है। यह ऐसी फिल्म है जो लोगों ने इतने सालों से नहीं देखी है। मुझे इस फिल्म पर बहुत गर्व है। बुरी बातें कहना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और जिस तरह से सभी कलाकारों ने इस फिल्म को सफल बनाने के लिए काम किया... मैं हर किसी से अपील करती हूं कि वे इस फिल्म को देखें और इसकी सराहना करें।'
चार दिनों में कर डाली इतनी कमाई
'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह ने जसकीरत का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के गैंग्स में घुसा हुआ एक भारतीय जासूस है। यह फिल्म काल्पनिक कहानियों और सच्ची घटनाओं को मिलाकर एक दिलचस्प थ्रिलर बनाती है। यह फिल्म समीक्षकों और बॉक्स ऑफिस, दोनों ही मामलों में सफल रही है। इसने चार दिनों में दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। हालांकि, इसकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। इसके बावजूद ये मूवी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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