धर्मेंद्र की खराब तबीयत के बीच मीडिया पर फूटा सनी देओल का गुस्सा; शर्म नहीं आती?

संक्षेप: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र का घर पर ही इलाज चल रहा है। वो 12 नवंबर को डिसचार्ज होकर अपने घर गए और डॉक्टर्स ने कहा कि अब उनका ट्रीटमेंट घर पर ही चलेगा। इस बीच सनी देओल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सनी पैप्स पर बुरी तरह भड़कते नजर आ रहे हैं।

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। धर्मेंद्र को बीते सोमवार को खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से ही धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे थे। परिवार ने मीडिया और पैप्स से प्राइवेसी देने का अनुरोध किया था। हालांकि, इसके बाद भी धर्मेंद्र को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थीं। अब पैप्स पर सनी देओल का गुस्सा फूटा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पैप्स पर फूटा सनी देओल का गुस्सा सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सनी देओल के घर के बाहर का है। सनी देओल जैसे ही पैप्स को घर के बाहर पाते हैं उनका पारा चढ़ जाता है। सनी देओल कहते हैं- आप लोगों को शर्म आनी चाहिए…आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं…चू*** (गाली) की तरह वीडियो किए जा रहे हो। शर्म नहीं आती?

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स सनी देओल के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- सनी देओल ने सही किया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सनी देओल का गुस्सा जायज है। एक ने लिखा- मेरी तरफ से दो गाली और दे दो सर जी। एक यूजर ने लिखा- पाजी ने बिल्कुल सही कहा। एक ने लिखा- भाई, उन्हें अकेला छोड़ल दो, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है।