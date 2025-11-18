Hindustan Hindi News
दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट बहस के बीच, रणवीर की ‘धुरंधर’ के निर्देशक बोले: हमारी टीम ने 16–17 घंटे काम किया

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर ने आर माधवन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह चलते-फिरते मास्टरक्लास हैं। इतना ही नहीं, वर्क आवर्स पर भी बात हुई।

Tue, 18 Nov 2025 05:11 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के ट्रेलर लॉन्च में वर्क आवर्स पर बात हुई। डायरेक्टर आदित्य धर ने बताया कि पूरी टीम, एक्टर्स से लेकर असिस्टेंट और स्पॉट बॉय तक, डेढ़ साल तक हर दिन 16 से 18 घंटे लगातार काम करती रही। दिलचस्प बात ये रही कि इतनी लंबी शिफ्ट्स के बावजूद किसी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। आदित्य धर के मुताबिक, सभी इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने जुनूनी थे कि किसी को काम के घंटों की परवाह ही नहीं थी। ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि फिल्म बेहतरीन बननी चाहिए।

दीपिका की डिमांड के बीच निर्देशक का बयान

ये बयान तब आया जब देशभर में रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण की ‘8 घंटे की शिफ्ट’ की मांग पर बहस तेज है। ऐसे माहौल में ‘धुरंधर’ टीम की ये 16–18 घंटे वाली दिनचर्या और भी ज्यादा चर्चा में आ गई है।

रणवीर बोले- आप मास्टरक्लास हो

ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर सिंह ने आर. माधवन की मेहनत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि माधवन को हर दिन अपना लुक तैयार करने में तीन से चार घंटे प्रोस्थेटिक्स में देने पड़ते थे। टीजर देखने के बाद कई लोग पहचान ही नहीं पाए कि वह माधवन हैं। रणवीर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, “आप चलते-फिरते मास्टरक्लास हो। खासकर मणिरत्नम की फिल्मों में आपके परफॉर्मेंस हम गर्व से दुनिया को दिखाते हैं। आपने ‘धुरंधर’ में कमाल कर दिया है। अब बस इंतजार है कि दुनिया इसे देखे।”

फिल्म की रिलीज डेट और स्टारकास्ट

‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन नजर आएंगे।

