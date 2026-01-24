Hindustan Hindi News
Border Quiz: 1997 में आई बॉर्डर याद है? क्या दे पाएंगे इन 7 सवालों के जवाब

Border Quiz: 1997 में आई बॉर्डर याद है? क्या दे पाएंगे इन 7 सवालों के जवाब

संक्षेप:

1997 Border Quiz: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। बॉर्डर 1997 की सुपरहिट फिल्म थी।आज हम आपको बॉर्डर से जुड़े कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब पता हैं? 

Jan 24, 2026 03:29 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। देशभक्ति से भरी इस फिल्म का फैंस को बहुत से कारणों से इंतजार था जिसमें से एक बड़ा कारण ये है कि बॉर्डर 2 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। 1997 की बॉर्डर भारतीय सिनेमा की एक ऐसी वॉर ड्रामा फिल्म है जो इतने सालों बाद भी लोगों की फेवरेट फिल्मों में आती है। 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर से जुड़े कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप बॉर्डर फिल्म के असली फैन हैं तो फटाफट दीजिए इन सवालों के जवाब?

पहला सवाल: फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने काफी अहम किरदार निभाया है। क्या आपको उनके किरदार का नाम पता है?

कुलभूषण खरबंदा

जवाब: कुलभूषण खरबंदा का किरदार फिल्म में आर्मी के जवानों के लिए खाना बनाते हैं। वो जवानों के साथ बाद में युद्ध में अहम भूमिका भी निभाते हैं। उनके किरदार का नाम है- हवलदार भागीराम

दूसरा सवाल: बॉर्डर फिल्म की कोरियोग्राफर कौन थीं?

बॉर्डर 2 के एक गाने की वीडियो का स्क्रीनशॉट

जवाब: इस फिल्म की कोरियोग्राफर आज एक फूड व्लॉगर बन चुकी हैं। वो अलग-अलग लोगों के घर कुकिंग व्लॉग्स बनाती हैं। उनका कुक भी आज की डेट में बहुत फेमस हो गया है। अब आप यकीनन नाम समझ गए होंगे। इस फिल्म की कोरियोग्राफर कोई और नहीं बल्कि फराह खान थीं।

तीसरा सवाल: बॉर्डर फिल्म में कितने गाने हैं?

गाने से ली एक तस्वीर

जवाब: बॉर्डर फिल्म की कहानी लोगों को जितनी पसंद आई थी, उतने ही पसंद फिल्म के गाने भी आए थे। इस फिल्म में 5 गाने थे।

गाने का नामड्यूरेशन
संदेशे आते हैं9 मिनट 4 सेकेंड
मेरे दुश्मन9 मिनट 36 सेकेंड
हमें जबसे मोहब्बत हो गई7 मिनट 32 सेकेंड
तो चलूं7 मिनट 20 सेकेंड
हिंदुस्तान हिंदुस्तान9 मिनट 27 सेकेंड

चौथा सवाल: फिल्म में सबसे पहल किस किरदार की एंट्री होती है?

फिल्म का सीन

जवाब: बॉर्डर एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बैरी, कुलभूषण खरबंदा, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में सबसे पहले जिस एक्टर की एंट्री होती है वो हैं जैकी श्रॉफ। उन्होंने विंग कमांडर ऐंडी बाजवा का किरदार निभाया था।

पांचवा सवाल: सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, आमिर खान और अक्षय कुमार ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। 5 एक्टर्स के रिजेक्शन के बाद किस हीरो को कास्ट किया गया?

बॉर्डर कास्ट

जवाब: ये फिल्म जब पांच बड़े स्टार्स को ऑफर हुई तब अलग-अलग कारणों से उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इन स्टार्स को धर्मवीर भाखरी के किरदार का ऑफर हुआ था। बाद में अक्षय खन्ना ने फिल्म में ये किरदार निभाया था। यहां पढ़ें पूरी खबर

छठा सवाल: सनी देओल ने फिल्म में किस रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाया है?

सनी देओल

जवाब: सनी देओल ने फिल्म में भारतिय सेना के अधिकारी कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

सातवां सवाल: फिल्म में सुदेश बैरी के किरदार का नाम क्या होता है?

सुदेश बैरी

जवाब: आपको फिल्म का वो सीन तो जरूर याद होगा जहां एक जवान की छुट्टियां अप्रूव हो जाती हैं और वो उसका जश्न मना रहा होता है। इसके बाद सनी देओल का किरदार वहां आता है और उस जवान को फटकार लगाते हुए उसे उसका फर्ज याद दिलाता है। जिस जवान को फटकार लगती है वो सुदेश बैरी ने निभाया है। उनके किरदार का नाम मथुरादास होता है।

Border 2

