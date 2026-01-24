Border Quiz: 1997 में आई बॉर्डर याद है? क्या दे पाएंगे इन 7 सवालों के जवाब

संक्षेप: 1997 Border Quiz: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। बॉर्डर 1997 की सुपरहिट फिल्म थी।आज हम आपको बॉर्डर से जुड़े कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब पता हैं?

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। देशभक्ति से भरी इस फिल्म का फैंस को बहुत से कारणों से इंतजार था जिसमें से एक बड़ा कारण ये है कि बॉर्डर 2 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। 1997 की बॉर्डर भारतीय सिनेमा की एक ऐसी वॉर ड्रामा फिल्म है जो इतने सालों बाद भी लोगों की फेवरेट फिल्मों में आती है। 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर से जुड़े कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप बॉर्डर फिल्म के असली फैन हैं तो फटाफट दीजिए इन सवालों के जवाब?

पहला सवाल: फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने काफी अहम किरदार निभाया है। क्या आपको उनके किरदार का नाम पता है?

जवाब: कुलभूषण खरबंदा का किरदार फिल्म में आर्मी के जवानों के लिए खाना बनाते हैं। वो जवानों के साथ बाद में युद्ध में अहम भूमिका भी निभाते हैं। उनके किरदार का नाम है- हवलदार भागीराम

दूसरा सवाल: बॉर्डर फिल्म की कोरियोग्राफर कौन थीं?

जवाब: इस फिल्म की कोरियोग्राफर आज एक फूड व्लॉगर बन चुकी हैं। वो अलग-अलग लोगों के घर कुकिंग व्लॉग्स बनाती हैं। उनका कुक भी आज की डेट में बहुत फेमस हो गया है। अब आप यकीनन नाम समझ गए होंगे। इस फिल्म की कोरियोग्राफर कोई और नहीं बल्कि फराह खान थीं।

तीसरा सवाल: बॉर्डर फिल्म में कितने गाने हैं?

जवाब: बॉर्डर फिल्म की कहानी लोगों को जितनी पसंद आई थी, उतने ही पसंद फिल्म के गाने भी आए थे। इस फिल्म में 5 गाने थे।

गाने का नाम ड्यूरेशन संदेशे आते हैं 9 मिनट 4 सेकेंड मेरे दुश्मन 9 मिनट 36 सेकेंड हमें जबसे मोहब्बत हो गई 7 मिनट 32 सेकेंड तो चलूं 7 मिनट 20 सेकेंड हिंदुस्तान हिंदुस्तान 9 मिनट 27 सेकेंड

चौथा सवाल: फिल्म में सबसे पहल किस किरदार की एंट्री होती है?

जवाब: बॉर्डर एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बैरी, कुलभूषण खरबंदा, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में सबसे पहले जिस एक्टर की एंट्री होती है वो हैं जैकी श्रॉफ। उन्होंने विंग कमांडर ऐंडी बाजवा का किरदार निभाया था।

पांचवा सवाल: सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, आमिर खान और अक्षय कुमार ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। 5 एक्टर्स के रिजेक्शन के बाद किस हीरो को कास्ट किया गया?

जवाब: ये फिल्म जब पांच बड़े स्टार्स को ऑफर हुई तब अलग-अलग कारणों से उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इन स्टार्स को धर्मवीर भाखरी के किरदार का ऑफर हुआ था। बाद में अक्षय खन्ना ने फिल्म में ये किरदार निभाया था। यहां पढ़ें पूरी खबर।

छठा सवाल: सनी देओल ने फिल्म में किस रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाया है?

जवाब: सनी देओल ने फिल्म में भारतिय सेना के अधिकारी कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

सातवां सवाल: फिल्म में सुदेश बैरी के किरदार का नाम क्या होता है?