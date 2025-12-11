अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस के बीच वायरल हो रहा विद्या बालन का 11 साल पुराना वीडियो, की थी एक्टर पर जासूसी की बात
सोशल मीडिया पर विद्या बालन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विद्या बालन अक्षय खन्ना के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। विद्या बालन कहती हैं- अगर उन्हें किसी पर जासूसी करनी होगी तो वो अक्षय खन्ना पर करेंगी।
रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस लोगों को जबरदस्त लगी है। सोशल मीडिया पर उनकी ही चर्चा हो रही है। अक्षय खन्ना की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बीच विद्या बालन का एक 11 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विद्या बालन कहती नजर आ रही हैं कि अगर उन्हें किसी की जासूसी करने का मौका मिला तो वो अक्षय खन्ना की जासूसी करेंगी।
11 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल
ये वीडियो साल 2014 का जब विद्या बालन अपनी फिल्म बॉबी जासूस प्रमोट कर रही थीं। उस वक्त विद्या बालन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर किसी एक व्यक्ति पर उन्हें जासूसी करनी होती तो वो किसपर करेंगी?
अक्षय पर क्यों जासूसी करना चाहती थीं विद्या बालन?
इस सवाल के जवाब में विद्या बालन ने कहा था कि अगर वो किसी एक व्यक्ति पर जासूसी करेंगी तो वो होंगे अक्षय खन्ना। उन्होंने कहा था- "मैं जानना चाहती हूं कि वो कहां गायब हो गए हैं। आपको नहीं लगता? वो कितने अच्छे एक्टर हैं और वो बस गायब हो गए हैं।"
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
विद्या का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर रिएक्ट भी किया है। एक यूजर ने लिखा- और अब जब अक्षय खन्ना आ गए हैं तो विद्या बालन गायब हो गई हैं। एक दूसरे एक्टर ने लिखा- देखो, लोगों को हमेशा से पता था कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। उनकी फिल्में काम नहीं कीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कभी भी उनके टैलेंट को सवाल कर सकता है। एक ने लिखा- अक्षय इज बैक।
