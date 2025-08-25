Amid Aamir Khan Fight Faissal Khan Spotted With Mystery Woman Slams Paparazzi For Filming Video अच्छी बात नहीं है…, आमिर संग विवादों के बीच मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे फैसल, इस कारण पैपराजी को लगाई लताड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
रविवार को फैसल खान मुंबई में एक महिला के साथ नजर आए। फैसल उस महिला से बात कर ही रहे थे, तभी पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे। ये देखकर फैसल को काफी गुस्सा आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:34 AM
बॉलीवुड एक्टर फैसल खान इन दिनों लगातार अपने भाई आमिर खान पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में फैलस ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके सगे भाई आमिर ने ही उन्हें मुंबई के घर में बंद करके रखा था। यहीं, नहीं फैसल ने अपने परिवार और माता-पिता से भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसी बीच अब फैसल पैपराजी पर भड़कते नजर आए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

महिला के साथ नजर आए फैसल

दरअसल, रविवार को फैसल खान मुंबई में एक महिला के साथ नजर आए। फैसल उस महिला से बात कर ही रहे थे, तभी पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे। ये देखकर फैसल को काफी गुस्सा आया। इस दौरान का वीडियो बॉलीवुड पाप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि फैसल महिला के साथ बात करते हुए अपनी कार की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी पैप्स उनका वीडियो बनाने लगते हैं। वो शांति से अपनी कार की ओर चलते हैं, अपना बैग अंदर रखते हैं, और स्थिति को संभालने के लिए मुड़ते हैं।

अच्छी बात नहीं है ये…

फैसल खान पैपराजी से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें सख्ती से उन्हें समझाते हैं। फैसल ने पैप्स से कहा, 'अच्छी बात नहीं है ये। वीडियो ऐसे लेना सही नहीं लगता। आपने पूछा नहीं मुझसे कि आप ले सकते हैं या नहीं।' इस दौरान फैसल कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। वहीं, महिला टी-शर्ट और लोवर में दिख रही हैं। इस वीडियो पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। कई ने तो फैसल को भी पाठ पढ़ाया कि घर की बात मीडिया पर लाना सही है क्या?

Aamir Khan

