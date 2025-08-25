अच्छी बात नहीं है…, आमिर संग विवादों के बीच मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखे फैसल, इस कारण पैपराजी को लगाई लताड़

रविवार को फैसल खान मुंबई में एक महिला के साथ नजर आए। फैसल उस महिला से बात कर ही रहे थे, तभी पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे। ये देखकर फैसल को काफी गुस्सा आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ है।

बॉलीवुड एक्टर फैसल खान इन दिनों लगातार अपने भाई आमिर खान पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में फैलस ने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके सगे भाई आमिर ने ही उन्हें मुंबई के घर में बंद करके रखा था। यहीं, नहीं फैसल ने अपने परिवार और माता-पिता से भी सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसी बीच अब फैसल पैपराजी पर भड़कते नजर आए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

महिला के साथ नजर आए फैसल दरअसल, रविवार को फैसल खान मुंबई में एक महिला के साथ नजर आए। फैसल उस महिला से बात कर ही रहे थे, तभी पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने लगे। ये देखकर फैसल को काफी गुस्सा आया। इस दौरान का वीडियो बॉलीवुड पाप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि फैसल महिला के साथ बात करते हुए अपनी कार की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी पैप्स उनका वीडियो बनाने लगते हैं। वो शांति से अपनी कार की ओर चलते हैं, अपना बैग अंदर रखते हैं, और स्थिति को संभालने के लिए मुड़ते हैं।