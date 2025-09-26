Ameesha Patel Says She Could Have One Night Stand With Tom Cruise इस एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार अमीषा पटेल, कहा- वह ऐसे मर्द हैं जिनके लिए मैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmeesha Patel Says She Could Have One Night Stand With Tom Cruise

इस एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार अमीषा पटेल, कहा- वह ऐसे मर्द हैं जिनके लिए मैं…

अमीषा पटेल एक एक्टर की इतनी बड़ी दीवानी हैं कि उन्होंने हाल ही में कहा कि वह उस एक्टर के लिए अपने सारे नियम तोड़ सकती हैं। इतना ही नहीं वह इस एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड भी करना चाहती हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 05:46 AM
share Share
Follow Us on
इस एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार अमीषा पटेल, कहा- वह ऐसे मर्द हैं जिनके लिए मैं…

अमीषा पटेल वैसे हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट में आने से बचाती हैं। अभी तक अमीषा अनमैरिड हैं। फैंस भी जानना चाहते हैं कि वह शादी कब करेंगी। अब अमीषा ने खुद प्यार, क्रश और वन नाइट स्टैंड तक बात की। अमीषा ने बताया कि वह एक एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं और उसके लिए अपने सारे प्रिसिंपल को साइड में कर सकती हैं।

यह एक्टर हैं अमीषा के क्रश

दरअसल, रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा और एक्ट्रेस ने तुरंत हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का माम लिया। अमीषा ने कहा, ‘टॉम क्रूज मेरे क्रश हैं। अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें तो प्लीज मुझे जरूर इन्वाइट करें। मैं बचपन से टॉम क्रूज को पसंद करती हूं। मेरे पेंसिल बॉक्स में उनकी फोटो होती थी, मेरे फाइल्स और उनका ही पोस्टर मेरे रूम में था।’

वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं इनके साथ

अमीषा ने आगे कहा, ‘मैं हमेशा मस्ती में बोलती थी कि वही ऐसे आदमी हैं जिनके लिए मैं अपने सारे प्रिसिपल्स साइड कर सकती हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके लिए वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं तो हां मैं कर सकती हूं।’

पहले भी टॉम को लेकर जाहिर कर चुकी हैं प्यार

वैसे यह पहली बार नहीं जब अमीषा ने टॉम क्रूज को लेकर बात की हो। कुछ साल पहले जब अमीषा से एक इवेंट में पूछा गया था कि किस एक्टर के साथ वह स्विच करना चाहेंगी तो उन्होंने कहा था कोई भी एक्ट्रेस जो टॉम क्रूज के अपोजिट हो। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उन्हें मौका दिया जाता तो वह टॉम से शादी कर लेतीं।

अमीषा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट तौबा तेरा जलवा में नजर आई थीं। फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अभी उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

Ameesha Patel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।