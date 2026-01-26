अमीषा पटेल बोलीं बॉलीवुड में हो रहा बदलाव, कहा- नाकाबिल लोगों को मिल रहा…

संक्षेप: अमीषा पटेल का कहना है कि बॉलीवुड में अब कई चीजें ठीक हो रही हैं। पहले से काफी बदलाव आ गए हैं। जो डिजर्विंग हैं उन्हें क्रेडिट मिल रहा है और जो नाकाबिल हैं उन्हें रिएलिटी चेक।

अमीषा पटेल उन सेलेब्स में से हैं जो कभी किसी भी मुद्दे पर बात करने से झिझकती नहीं हैं। अब अमीषा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर आस्क मी सेशन रखा और इस दौरान फैंस से बात की और उनके कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान अमीषा ने बिना नाम लिए कहा कि कोविड के बाद से इंडस्ट्री के कई नॉन डिजर्विंग लोगों को रिएलिटी चेक मिला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डिजर्विंग लोगों को मिलता है क्रेडिट दरअसल, एक फैन ने पूछा कि एक चीज ऐसी क्या है जो आपको स्माइल करवाती है तो एक्ट्रेस ने कहा, ‘ये देखकर कि कैसे कोविड के बाद से इकॉनोमिक्स बदल गई है और सभी करेक्शन होने लगी है इंडस्ट्री में। सभी जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें उनका क्रेडिट मिल रहा है। वहीं नॉन डिजर्विंग को रिएलिटी चेक मिल रहा है।’

जिन एक्ट्रेसेस को होती जलन उस पर क्या बोलीं एक फैन ने कहा कि उसने कहो ना प्यार है 10 बार देखी है थिएटर्स में और कई एक्ट्रेसेस हैं जो उनसे जलती हैं। इस पर अमीषा ने कहा, इतने अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया। कई एक्ट्रेसेस ने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है। हमें एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसको जलन नहीं बल्कि अप्रिशिएशन बोलते हैं और अगर कोई जलता है तो हमें क्या? होनो दो जलन।

अमीषा की फिल्में अमीषा के बारे में बता दें कि उन्होंने 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद साल 2023 में फिल्म गदर 2 से कमबैक किया था। फिल्म में उनकी और सनी देओल की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। मूवी ने वर्ल्डवाइड 686 करोड़ की कमाई की थी।

लास्ट अमीशा फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म तौबा तेरा जलवा में नजर आई थीं। फिल्म को भले ही नेगेटिव रिव्यू मिला था, लेकिन अमीषा की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था।