अमीषा पटेल गदर के लिए गई थीं मस्जिद, बोलीं- बिना सेक्शुअलाइज किए फिल्म चली, सकीना सिर से पैर तक कवर थी
अमीषा पटेल का मानना है कि गदर को लोग अभी तक पसंद करते हैं क्योंकि इसे चलाने के लिए आइटम सॉन्ग, कंप्यूटर ग्रैफिक्स या ओवर सेक्शुअलाइजेशन जैसे हथकंडे नहीं अपनाए गए थे।
गदर के 25 साल होने पर मूवी की कास्ट काफी एक्साइटेड है। अमीषा पटेल इंटरव्यूज में अपनी सकीना की जर्नी पर बात कर रही हैं। उनका मानना है कि कितनी भी बड़ी फिल्में आईं और गईं लेकिन गदर की बराबरी कोई नहीं कर पाया। अमीषा ने यह भी कहा कि गदर सिर्फ अपनी कहानी से चली। इसे चलाने के लिए कोई हथकंडा नहीं चलाया गया। ना तो आइटम सॉन्ग था और ना ही सकीना को एक्सपोज करवाया गया बल्कि वह पूरे कपड़े पहनती थी।
बिना सेक्शुअलाइजेशन चली गदर
अमीषा हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'गदर बिना किसी हथकंडे आइटम सॉन्ग, बिना ओवर सेक्शुअलाइजेशन, बिना किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स के चली। तारा सिंह ने सेकंड हाफ में मोस्टली एक ही आउटफिट पहना था। सकीना सिर से पैर तक ढकी थी। हमने उस सब्जेक्ट पर दिल और जान से मेहनत की थी।'
मस्जिद गईं, उर्दू सीखी
अमीषा ने याद किया कि उन्हें सकीना का रोल कैसे मिला। उन्होंने बताया कि तगड़ा कॉम्पिटीशन था। इस रोल के लिए कम से कम 500 लोगों ने ऑडिशन दिया था। सिलेक्ट होने के बाद काफी रिसर्च की। उर्दू डिक्शन पर काम किया, बॉडी लैंग्वेज और उस समय का कल्चर सीखा। अमीषा बोलीं, 'हम मस्जिद गए, नमाज देखी, ब्रिटिश राज और उस दौर के बारे में पढ़ा। अनिल शर्माजी ने मुझे सकीना को अच्छी तरह समझने में मदद की।'
गदर की बराबरी नहीं
अमीषा ने फैन्स को भी धन्यवाद दिया। बोलीं, 'मैं फैन्स को दिल से धन्यवाद देती हूं कि कोई भी फिल्म आए या जाए, गदर का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं टूटा।' अमीषा न ेयह भी कहा कि वह हैरान थीं जब उन्हें पता चला कि गदर और गदर 2 का मिलाकर जो फुटफॉल था वो कई नई फ्रैंचाइजी से आगे रहा। उन्होंने यह भी कहा कि गदर की सफलता उसकी सेंट्रल लव स्टोरी पर ही निभर रही। वह कहती हैं, 'तारा प्लस सकीना मतलब गदर। आप इनमें से एक को भी हटा देंगे तो यह गदर नहीं बचेगी।'
सनी से कैसी थी इक्वेशन
अमीषा सनी देओल के बारे में बोलीं, 'उनके अंदर बहुत धैर्य है और सपोर्टिव हैं।' अमीषा ने बताया कि कई बार अनिल शर्मा उनसे सीन करवाने की कोशिश करते थे। इस पर सनी उनसे कह देते थे कि वह अमीषा से सीन करवा लेंगे। वह आराम से सीन समझाते थे, कभी गुस्सा नहीं आया ना ही कभी धैर्य खोया। अमीषा बोलीं, 'वह समझते थे कि मैं नई हूं और सकीना आसान रोल नहीं है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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