अमीषा पटेल ने बताया क्यों हैं अभी तक सिंगल, बोलीं- अब भी आते हैं शादी के प्रपोजल, लेकिन…

अमीषा पटेल ने हाल ही में बताया कि उन्हें शादी के कई प्रपोजल आए थे और उन्होंने अरेंज मैरिज का भी सोचा था, लेकिन इस एक वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई थी।

Fri, 19 Sep 2025 07:38 AM
अमीषा पटेल अक्सर अपने स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब अमीषा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की है जिसके बारे में वह कम बात करती हैं। अमीषा अभी तक सिंगल हैं और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताईहै। इसके अलावा अमीषा ने बताया कि क्या वह शादी करना चाहती हैं या नहीं।

क्यों सिंगल हैं अमीषा

अमीषा ने रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में कहा, मैं काम में बिजी रहती थी, उस वक्त काम पर फोकस था। स्कूल पर मेरा ध्यान लड़कों पर था ही नहीं, लड़के मेरे पीछे पड़ते थे और मैं बुक्स में। जब काम किया तो तब फिल्मों में बिजी। प्रपोजल बहुत आते थे और अब भी आते हैं।

अमीषा ने आगे बताया कि एक सीरियस रिलेशनशिप था उनका जो कहो ना प्यार से पहले का था। लेकिन जब मैंने फिल्मों में काम करना का सोचा तो मेरे पार्टनर इसके सपोर्ट में नहीं थे इसलिए मैंने उस वक्त प्यार की बजाय करियर को चुना।

शादी करना चाहती हैं अमीषा

क्या शादी करना चाहते हो? इस पर अमीषा ने कहा, 'मैं तो अभी भी शादी का सपना देखती हूं कि कोई प्रिंस चार्मिंग आए। मैं बहुत रोमांटिक फूल हूं, लेकिन मेरे रिलेशनशिप ज्यादा हुए नहीं। 1-2 ही थे बस।

अरेंज मैरिज का भी किया था ट्राई

अरेंज मैरिज के लिए सोचा? इस पर अमीषा ने कहा, 'मैंने सोचा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शादी के बाद काम नहीं कर सकते तो मैंने कहा कि नहीं मुझे अमीषा पटेल बनना है। मैं किसी की बेटी हूं, लेकिन मुझे आगे सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं रहा है। मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है।'

अमीषा से फिर पूछा गया कि क्या आप शादी के लिए अब भी तैयार हैं तो उन्होंने कहा, कोई सही मिलेगा तो जरूर करूंगी। जिसको शादी करनी होगी वो आ ही जाएगा।

अगर कोई आपको कैफे में अप्रोच करेगा तो क्या आप मान जाओगे? वे उनके एक्शन पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि जहां चाह है वहां राह है। तो जो इंसान मुझे ढूंढ लेगा और मैं मौके पर चौका मार लेगा, वही मेरा इंसान होगा।

