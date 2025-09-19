अमीषा पटेल ने खोला ऋतिक रोशन का बड़ा सीक्रेट, बोलीं- वह अपनी हर बॉडी पार्ट के बारे में...

अमीषा पटेल ने हाल ही में अपने दोस्त और को-स्टार रहे ऋतिक रोशन के बारे में कई राज खोले हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋतिक के फैंस भी हैरान हो जाएंगे।

अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार से बॉलीवुड डेब्यू किया था और ये फिल्म सुपरहिट थी। इस फिल्म के बाद दोनों स्टार बन गए थे। अब अमीषा ने हाल ही में ऋतिक के साथ अपने बॉन्ड के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने ऋतिक का एक सीक्रेट बताया कि कैसे वह अपनी बॉडी पार्ट को लेकर जर्नरल मेंटेन रखते हैं।

बचपन के दोस्त थे दोनों रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने कहा, 'हम बचपन से दोस्त थे, लेकिन जब मैं अमेरिका चली गई थी पढ़ाई के लिए तो हमारा टच छूट गया था। लेकिन फैमिली फंक्शन्स में हम मिलते रहते थे क्योंकि मेरे पापा और राकेश अंकल(राकेश रोशन) मेरे पापा के दोस्त थे।'

बॉडी को लेकर पोजेसिव ऋतिक और मेरी जर्नी अच्छी रही है। लेकिन ऋतिक को हमेशा संदेह रहता था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। ऋतिक एक जर्नल मेंटेन करते हैं हर बॉडी पार्ट का। हर रोज लिखते हैं कि उनके साथ क्या गलत है। ताकि कल को उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो उनके पास पूरा जर्नल है जिसमें लिखा है किस बॉडी पार्ट के साथ क्या दिक्कत है। ये चीज अब भी है।

दोनों में एक चीज कॉमन अमीषा ने कहा, ‘हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि जब हम आइना देखते हैं तो हम खुद में खामिया देखते हैं। मैं उनकी जिस चीज की तारीफ करती, वो उन्हें उनकी बॉडी का खामिया दिखता। ऐसा ही मेरे साथ होता।’