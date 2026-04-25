तेरे नाम ना करने पर अमीषा पटेल को अफसोस, बोलीं- सलमान खान ने ऑफर किया था, लेकिन तब मैं...
अमीषा पटेल का कहना है कि उन्हें सलमान खान की फिल्म तेरे नाम ऑफर हुई थी। यहां तक कि सलमान ने खुद उन्हें स्टोरी बताई थी, लेकिन उन्होंने एक वजह से मना कर दिया था।
सलमान खान की फिल्म तेरे नाम तो आप सबने देखी है। फिल्म में सलमान का राधे किरदार काफी हिट हुआ था। इसमें सलमान के साथ भूमिका चावला लीड रोल में थीं। दोनों की जोड़ी ऑनस्क्रीन काफी हिट रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए पहले सलमान, अमीषा पटेल को लीड रोल में चाहते थे। अमीषा ने हाल ही में इस पर बात की और कहा कि काश मैं मना नहीं करती।
क्यों अमीषा पटेल ने किया था मना
अमीषा ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए कहा, ‘काश मैं मना नहीं करती। लेकिन उस वक्त जब सलमान ऑफर की थी तब सिर्फ गाने बन चुके थे और ये फिल्म का आइडिया और कहानी थी। उन्होंने मुझे नरेट किया, गाने भी सुनाए। तब ना डेट्स तय थी और यह भी नहीं पता था कि डायरेक्ट कौन करेगा। सलमान तेरे नाम को लेकर काफी एक्साइटेड थे। जब फाइनल हुआ, तब सतीश कौशिक जी बोर्ड पर आए। फिर मैं बिजी हो गई थी और दूसरे प्रोजेक्ट को करने वाली थी।’
अमीषा बोलीं मेरा नुकसान हुआ
अमीषा ने बताया कि वो फिल्म कई डायरेक्टर्स के पास गई। कुछ नहीं था और बतौर एक्टर मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाई। अगर सलमान मेरे पास सेट डेट और सेट डायरेक्टर की डिटेल लेकर आते तो मैं फिल्म करती। मैं फिर तेरे नाम जैसी फिल्म मना नहीं करती। वो कितनी खूबसूरत फिल्म थी और मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। मुझे गाने बहुत पसंद आए थे। तो हां ये मेरा नुकसान हुआ।
तेरे नाम तो सतीश कौशिक ने किया था डायरेक्ट
तेरे नाम के बारे में बता दें कि इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। बतौर एक्टर सबको हंसाने वाले सतीश ने इस फिल्म के जरिए कई लोगों को रुलाया है। फिल्म में सलमान, भूमिका के अलावा रवि किशन भी थे। यह तमिल फिल्म सेतु का हिंदी रीमेक था।
अमीषा की प्रोफेशनल लाइफ
अमीषा पटेल ने साल 2018 में रिलीज हुई भैयाजी सुपरहिट के बाद एक लंबा ब्रेक लिया था और फिर 2023 में गदर 2 के जरिए उन्होंने सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी दी। इस फिल्म में वह दोबारा सखीना बनी थीं, फैंस उन्हें दोबारा उस रूप में देखकर काफी खुश हुए थे। वहीं तारा सिंह और उनकी जोड़ी ने गदर 2 को उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक बना दिया था। इसके बाद वह साल 2024 में तौबा तेरा जलवा में नजर आई थीं जो कि चली नहीं। अभी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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