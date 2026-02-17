राजपाल यादव के बाद अब फंसी अमीषा पटेल, नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद किया पहला पोस्ट
Ameesha Patel News: अमीषा पटेल खबरों में बनी हुई हैं। दरअसल, मुरादाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसपर रिएक्ट भी किया है।
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के बाद अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अमीषा पटेल मुश्किल में फंस गई हैं। दरअसल, साल 2017 के चेक बाउंस केस की 16 फरवरी को सुनवाई थी। हालांकि, अमीषा पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं इसलिए उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले पर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया है। आइए आपको बताते हैं कि अमीषा पटेल ने क्या कहा है और ये केस क्या है।
अमीषा का रिएक्शन
अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट शेयर कर कहा कि यह केस एक ‘पुराना और सुलझा हुआ मामला’ है। उन्होंने लिखा, ‘मीडिया में बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के पवन वर्मा ने कोई कार्रवाई की है। मैं सभी को बताना चाहती हूं कि यह बहुत पुराना मामला है। पवन वर्मा ने एक सेटलमेंट डीड पर साइन किए थे और पूरी तय रकम भी ले ली थी।’
‘धोखाधड़ी का मामला दर्ज करेंगे’
उन्होंने आगे लिखा, ‘मामले के खत्म होने के बाद अब वो झूठे आरोप लगा रहा है। मेरे वकील इस आदमी के झूठ को सामने लाने के लिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर रहे हैं। वहीं मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूं। मैं उन लोगों को नजरअंदाज करती हूं जो झूठे बहाने बनाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं।’
क्या था ये साल 2017 का मामला?
यह मामला इवेंट ऑर्गनाइजर पवन वर्मा की शिकायत से शुरू हुआ था। पवन वर्मा ने आरोप लगाया था कि अमीषा को 16 नवंबर, 2017 को एक शादी में परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया था। इसके लिए उन्हें 14.50 लाख रुपये का एडवांस भी दिया गया था। लेकिन एक्ट्रेस इवेंट में नहीं आईं। अमीषा पटेल ने कथित तौर पर पूरी रकम वापस करने का वादा किया। हालांकि, पवन वर्मा का दावा है कि उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए हैं। वहीं अमीषा पटेल का कहना है कि उन्होंने ये मामला सेटल कर लिया था।
दूसरा मामला
इससे पहले साल 2023 में, अमीषा ने साल 2018 के चेक बाउंस केस के सिलसिले में रांची सिविल कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। ANI के मुताबिक, अमीषा साल 2018 में हरमू ग्राउंड में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रांची में थीं जहां उनकी मुलाकात बिजनेसमैन अजय कुमार सिंह से हुई। अमीषा ने उनसे एक फिल्म की फाइनेंसिंग पर बात की। उन्होंने फिल्ममेकिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, हालांकि फिल्म रिलीज नहीं हुई। उन्होंने अमीषा से अपने पैसे वापस करने की मांग की। उन्होंने चेक से 2.50 करोड़ वापस कर दिए लेकिन चेक बाउंस हो गया इसलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा था।
