Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

राजपाल यादव के बाद अब फंसी अमीषा पटेल, नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद किया पहला पोस्ट

Feb 17, 2026 09:30 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ameesha Patel News: अमीषा पटेल खबरों में बनी हुई हैं। दरअसल, मुरादाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसपर रिएक्ट भी किया है।

राजपाल यादव के बाद अब फंसी अमीषा पटेल, नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद किया पहला पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के बाद अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अमीषा पटेल मुश्किल में फंस गई हैं। दरअसल, साल 2017 के चेक बाउंस केस की 16 फरवरी को सुनवाई थी। हालांकि, अमीषा पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं इसलिए उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले पर अमीषा पटेल ने रिएक्ट किया है। आइए आपको बताते हैं कि अमीषा पटेल ने क्या कहा है और ये केस क्या है।

अमीषा का रिएक्शन

अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट शेयर कर कहा कि यह केस एक ‘पुराना और सुलझा हुआ मामला’ है। उन्होंने लिखा, ‘मीडिया में बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के पवन वर्मा ने कोई कार्रवाई की है। मैं सभी को बताना चाहती हूं कि यह बहुत पुराना मामला है। पवन वर्मा ने एक सेटलमेंट डीड पर साइन किए थे और पूरी तय रकम भी ले ली थी।’

अमीषा पटेल
ये भी पढ़ें:अमीषा पटेल बोलीं बॉलीवुड में हो रहा बदलाव, कहा- नाकाबिल लोगों को मिल रहा…

‘धोखाधड़ी का मामला दर्ज करेंगे’

उन्होंने आगे लिखा, ‘मामले के खत्म होने के बाद अब वो झूठे आरोप लगा रहा है। मेरे वकील इस आदमी के झूठ को सामने लाने के लिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर रहे हैं। वहीं मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूं। मैं उन लोगों को नजरअंदाज करती हूं जो झूठे बहाने बनाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं।’

क्या था ये साल 2017 का मामला?

यह मामला इवेंट ऑर्गनाइजर पवन वर्मा की शिकायत से शुरू हुआ था। पवन वर्मा ने आरोप लगाया था कि अमीषा को 16 नवंबर, 2017 को एक शादी में परफॉर्म करने के लिए हायर किया गया था। इसके लिए उन्हें 14.50 लाख रुपये का एडवांस भी दिया गया था। लेकिन एक्ट्रेस इवेंट में नहीं आईं। अमीषा पटेल ने कथित तौर पर पूरी रकम वापस करने का वादा किया। हालांकि, पवन वर्मा का दावा है कि उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए हैं। वहीं अमीषा पटेल का कहना है कि उन्होंने ये मामला सेटल कर लिया था।

अमीषा पटेल
ये भी पढ़ें:इस एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार अमीषा पटेल, कहा- उनके लिए तो…

दूसरा मामला

इससे पहले साल 2023 में, अमीषा ने साल 2018 के चेक बाउंस केस के सिलसिले में रांची सिविल कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। ANI के मुताबिक, अमीषा साल 2018 में हरमू ग्राउंड में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रांची में थीं जहां उनकी मुलाकात बिजनेसमैन अजय कुमार सिंह से हुई। अमीषा ने उनसे एक फिल्म की फाइनेंसिंग पर बात की। उन्होंने फिल्ममेकिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, हालांकि फिल्म रिलीज नहीं हुई। उन्होंने अमीषा से अपने पैसे वापस करने की मांग की। उन्होंने चेक से 2.50 करोड़ वापस कर दिए लेकिन चेक बाउंस हो गया इसलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव को पैसे देने वाले बिजनेसमैन का इंटरव्यू, बोले- मैं गिड़गिड़ाता था
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Ameesha Patel Rajpal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;