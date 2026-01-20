Hindustan Hindi News
अंबानी फैमिली के फिटनेस ट्रेनर विनोद कभी थे वॉचमैन, बताया कैसे कमाने लगे हर दिन के लाखों रुपये

अंबानी फैमिली के फिटनेस ट्रेनर विनोद कभी थे वॉचमैन, बताया कैसे कमाने लगे हर दिन के लाखों रुपये

संक्षेप:

अंबानी, बिरला जैसी फैमिली को फिटनेस ट्रेनिंग देने वाले विनोद चन्ना कभी सड़क पर चलने वाले सिनेमा में अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने को तरसते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह उनके ट्रेनर बन जाएंगे।

Jan 20, 2026 03:36 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सिलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना कभी घर चलाने के लिए चौकीदार की नौकरी की है। 20-25 साल पहले कभी नवरात्र में जब सड़क पर पर्दे लगाकर फिल्में चलती थीं तो वह सड़क पर पेपर डालकर रातभर मूवी देखते थे। उस समय वह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने के लिए तड़पते थे। तब सोचा नहीं था कि एक दिन अमिताभ बच्चन के ट्रेनर बन जाएंगे। विनोद ने अंबानी और बिड़ला फैमिली सहित कई बड़े एक्टर्स को फिटनेस ट्रेनिंग दी है। उन्होंने बताया कि कैसे दादार के एक गरीब परिवार का लड़का एक दिन में 3-4 लाख रुपये चार्ज करने वाला फिटनेस ट्रेनर बन गया।

बचपन में नहीं पहनते थे चप्पल

विनोद हिंदी रश से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, 'मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कभी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के सामने बतौर ट्रेनर खड़ा होऊंगा। जब बड़ा हो रहा था तो कभी चप्पल तक नहीं पहनता था। मैं दादर के एक बहुत गरीब परिवार से हूं।'

15 साल तक बनाई बॉडी

विनोद ने बताया कि फिटनेस ट्रेनर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई। वह बोले, 'सिलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर बनने से पहले मैंने 15 साल तक बॉडी बिल्डिंग की है। जब आप 10-15 साल मेहनत करते हैं तो आपको इस तरह का मौका मिलता है। कई लोग जो ट्रेनिंग में सिर्फ एक या दो महीने पुराने हैं, वो पूछते हैं कि मेरे जैसे ट्रेनर कैसे बन सकते हैं जो लाखों में चार्ज करता है।'

अचानक लिया फैसला

विनोद ने बताया कि वह जहां 12 साल से ट्रेनर थे, उस जगह और सारे क्लाइंट्स को छोड़ दिया। वह बताते हैं, मैं सिद्धि विनायक मंदिर जाता था। एक दिन भगवान का नाम लिया, मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने वहां सारे क्लाइंट छोड़ दिए, मैं बोला बांद्रा साइड शिफ्ट होता हूं। वहां पे शायद सिलेब्रिटी लोग हैं। उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। विनोद ने बताया कि नई जगह उन्होंने जीरो से शुरू किया।

विनम्र इंसान हैं रितेश

विनोद बॉडी बिल्डर थे तो बांद्रा जिम के ओनर ने उन्हें पहचाना और मौका दिया। वह जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते थे फिर रितेश देशमुख के रिलेटिव ने विनोद का नाम रितेश को सजेस्ट किया। विनोद बाद में रितेश के साथ वर्ल्ड टूर पर गए। विनोद ने बताया कि रितेश के पिता सीएम थे लेकिन फिर भी वह बहुत विनम्र इंसान हैं।

ऐसे बढ़ी विनोद की डिमांड

विनोद ने बताया कि वह रितेश के साथ टूर पर गए जिसमें अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी थे। इसके बाद रितेश की हाउसफुल फिल्म आई। रितेश को लगा कि अक्षय कुमार और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स के बीच उन्हें अच्छा और फिट दिखना होगा। इसलिए रितेश ने विनोद को हायर किया। धीरे-धीरे विनोद की डिमांड बढ़ गई। वह हर घंटे 25000 रुपये चार्ज करने लगे। इसके बाद उन्हें अनन्या बिड़ला ने अप्रोच किया वह और ज्यादा अमाउंट दे रही थीं। विनोद ने बताया कि अपने करियर के पीक पर वह 12-12 घंटे तक काम कर रहे थे। वह बोले, 'मैंने 5-6 घर खरीदे लिए थे। मैंने 15 करोड़ का एक जिम खरीदा। वह ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, नीता अंबानी, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय जैसे सिलेब्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं।

