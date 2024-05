फिल्मों से नहीं टीवी से परिणीति ने किया था डेब्यू, थ्रोबैक वीडियो में दूरदर्शन पर दिखीं एक्ट्रेस, फैंस हैरान

परिणीति के वीडियो पर आए क्यूट कमेंट

परिणीति ने जैसे ही अपना थ्रोबैक वीडियो शेयर किया उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की भरमार हो गई। सिंगर मीका सिंह ने लिखा- 'So Cute, You are a born star।' वहीं, उनके फैंस भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ज्यादातर लोग परिणीति की वीडियो को क्यूट बता रहे हैं और उसपर दिलवाले इमोजी बना रहे हैं। किसी एक यूजर ने लिखा, "Once a cutiee always a cutiee।'